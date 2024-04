Mihai Stoica a anunțat ce adversară va avea FCSB în primul meci din sezonul 2024-2025. Noua campioană înfruntă o echipă din Olanda! Video

”Roș-albaștrii” au cucerit titlu după o pauză de 9 ani, pentru că , cu golurile marcate de David Miculescu și Alexandru Băluță.

Mihai Stoica a nominalizat primul adversar pentru FCSB

Imediat după încheierea jocului cu Farul Constanța, managerul general Mihai Stoica a dezvăluit unde va face FCSB cantonamentul de vară și cine va fi primul adversar al noii campioane din SuperLiga.

”Urmează poate cea mai frumoasă celebrare a unui titlu din istoria acestei competiții. Cu CFR sunt convins că va fi un stadion arhiplin. Am o amintire de la meciul cu Brașov din 2013, dar acela a fost pistol cu apă. Avem timp să pregătim. Nu am discutat încă. Nu sunt superstițios, dar nu îmi place să vorbesc despre ceva ce nu s-a realizat încă.

Pe 14 iunie începem pregătirea, pe 16 iunie plecăm în cantonament în Olanda. Avem deja un meci cu Go Ahead Eagles, o echipă bună. Puteam să avem o altă partidă cu Alkmaar, dar ei voiau pe 22, noi jucăm primul meci pe 24 sau pe 25. Din punctul ăsta de vedere ne-am organizat.

Au mai fost pauze. Am luat în 2005-2006 și după aceea până în 2013 au trecut 7 ani. Acum au fost 2 în plus. Măcar de am face o altă serie”, a declarat Stoica, după cucerirea titlului de către FCSB.

Secretul care a adus titlul pentru FCSB

Oficialul ”roș-albaștrilor” a povestit cum a trăit meciul cu Farul și a mărturisit care a fost avantajul FCSB-ului în acest sezon. ”Nici nu mai știam să ne bucurăm, pentru că una este să pierzi campionatul cum a pierdut campioana en-titre acum cu noi, și alta e să-l pierzi cum l-am pierdut noi.

Am pierdut în ultima etapă, penultima, am pierdut din cauza erorilor de arbitraj, a ghinionului și astăzi am avut un flash când am văzut ce ocazii putem să ratăm. Eu am crezut că meciul ăsta se va câștiga mai mult cu creierul decât cu inima, dar m-am înșelat. Meciul ăsta s-a câștigat cu inima.

Am avut un secret pe care nimeni nu l-a gândit, nu l-a simțit. Am avut antrenori, am văzut tot felul de vulpi care umblă după struguri care ziceau că Gigi face echipa. Am avut antrenori care au pregătit foarte bine toate meciurile. Nu Gigi a schimbat sistemul. De la pauza meciului cu CFR din decembrie, echipa asta a jucat alt sistem și a făcut-o extraordinar”, a spus el.

Întrebat cum a ajuns după ce FCSB s-a încoronat campioană, Mihai Stoica a răspuns cu o glumă: ”Păi eu îi spun lui Ovidiu Popescu să ne așezăm la masă să prelungim contractul și el nu știu ce a înțeles. Glumesc. A scăpat și fără cartonaș galben. E bine când te bucuri și fizic, nu?”