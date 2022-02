Editorial Cornel Dinu. Cine a hotărât ca Dinamo să se facă de râs și să refuze un meci cu Real Madrid? Zăvăleanu, Mureșan, Stoican sau DDB?

De vreo două, trei zile sarabanda măscărilor fotbalistice a coborât din nou în „Groapa” (și la propriu, și la figurat) lui . De parcă mai era nevoie de încă un conflict în situația disperată în care se zbat „câinii roșii”…

Fondul problemei are o explicație tipic românească. Veche. Un adevărat blestem al neamului. Rostită din profunzimea marelui sociolog, istoric și filosof Dimitrie Gusti: „Când se strâng trei români, începe scandalul”.

Declanșat la în momentul în care suporterii din DDB Spania, participanți cu bani din propriile buzunare la supraviețuirea echipei, au propus conducerii o acțiune ce presupunea o deplasare și câteva jocuri în zona Madridului în ultima decadă a lui martie, în pauza competițională cauzată de amicalele echipei naționale cu Grecia și Israel.

Inițiatorul și organizatorul acestui proiect este , președintele DDB Spania. Care, în urmă cu vreun an, a apelat la prietenul meu, arhicunoscut dinamovist și om de afaceri, Marian Iuhasz, să mă roage să intrăm în legătură, să comunicăm.

Bine-nțeles că am răspuns favorabil lui Marian Iuhasz, de vreo cinci decenii „câine roșu” adevărat, care a susținut nevoile echipei mereu, sprijinul său financiar fiind bine-cunoscut. Chiar sute de mii de euro de vreo doi, trei ani, în plină criză a clubului, ajuns nevolnic la distrugătorul parcă programat de la locanta Rin, cămătarul negoiță ionuț, nume de neuitat în „rugăciunile” tuturor dinamoviștilor.

Astfel, domnul Dragoș Adrian Sterpu spunându-mi că are o relație cu cei care conduc „Socios del Real Madrid”, am considerat, în speranța unui bine-venit parteneriat din cerurile fotbalului, să mă adresez direct președintelui Florentino Perez.

, decentă, în niciun caz de cerșeală, ci de colaborare, ca o continuare a bunelor relații dintre cele două cluburi, îndeosebi prin regretatul Alexandru Vogl. Creator, alături de fratele său, în 1948, al lui , și care ne-a facilitat, ne-a dus ani la rând la turneele de vară din Spania.

…Fiind bun prieten cu președintele anilor ’70, Santiago Bernabeu, pe care am avut și eu onoarea să-l cunosc la acea vreme, când Dinamo juca cu Real și meciuri oficiale, dar și amicale de pregătire precompetițională. Nea Sandu era director al filialei spaniole a celebrului concern olandez „Philips”, singura companie care-și făcea pe atunci publicitate pe stadionul lui

A doua zi după ce scrisoarea mea a ajuns la club, dusă de Dragoș Adrian Sterpu, la ora 10 fix m-a sunat omul de încredere la toate de la Real, Emilio Butragueno, oficial „director de Relaciones Institucionales”.

Ne cunoscusem, firesc, în Spania, după un meci al Realului acasă, pe „Santiago Bernabeu”, în 1992, la restaurantul obișnuit al echipei, din Plaza Cibeles, locul tradițional de adunare al suporterilor lui Real Madrid.

Eram cu Giovanni Becali… Gică Hagi… La mulți ani pentru pragul 57 trecut ieri, Gică!… Gică Hagi era unul dintre jucătorii preferați ai regretatului antrenor sârb Radomir Antic…și am fost la masă împreună… „supravegheați” de pe pereți de figuri celebre, dintre care nu lipsea „Quinta lui Buitre” – Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Míchel, Rafael Martín Vázquez și Emilio Butragueno -, dar nici marii… sposnori ai lui Real Madrid.

Editorial Cornel Dinu. Emilio Butragueno a oferit deschiderea Realului pentru colaborări la nivelul socios

Sincer, cordial, Emil Butragueno mi-a spus anul trecut, la telefon, că Real Madrid nu are asocieri cu niciun club din lumea, dar că socios, care sunt organizați în peste 350 de „asociaciones” în toată lumea, au o mare importanță și mi-a prezentat disponibilitatea reală a lui Real pentru colaborarea la acest nivel, pe acest palier.

Mi-a transmis două numere de telefon la care poate fi găsit zilnic, el sau secretara sa, care e în club de la ora opt dimineață la zece seara și la care m-a rugat să sun oricând vreau să vorbim.

Să vorbim pentru că numai așa, prin comunicare „deasă”, deschisă putem găsi posibilități de colaborare, chiar de a ne ajuta financiar prin ce i-ar putea interesa pe sponsorii lor și alte companii apropiate de Madrid. C-așa-i cunoscut și numit încă Realul în Spania – Madrid!

Editorial Cornel Dinu. Dezbinarea care m-a făcut să mă dau la o parte de la Dinamo

Acum, poate și de aceea DDB Spania, prin domnul Dragoș Adrian Sterpu, a propus această primă acțiune. Am stat și voi sta deoparte. Mi-ajunge câte „nemeritate” mi-am luat din dezbinarea istorică la români… Ce li s-a impus ca așa-zisă „democrație originală”.

Și care domină nefast și luarea unor decizii la Dinamo. Unde unii sunt „hăis!” și alții „cea!”, vedeți controversata demitere a lui Mircea Rednic. Pentru ca mai apoi să se procedeze exact, dar exact cum plănuia acesta să schimbe echipa! Dar asta-i altă problemă, pe care o voi judeca dacă măsura luată nu va duce la salvarea de la retrogradare…

Nu regret că am coborât de pe scenă în sală, printre spectatori. Repet, am avut, am și voi avea cât mă va îngădui Dumnezeu pe Pământ cele mai bune intenții. Dar…

Dar am ajuns la o limită de suportabilitate a mizeriilor care se întâmplă la Dinamo, în fotbal și în societatea noastră democratică original. La Dinamo, iată, au cotizat spre salvarea financiară suporterii, dar, împărțiți în vrăjmășii de tarabă din Obor, PCH cu Peluza Sud, DDB-ul de acasă cu DDB-urile de „afară”, de pretutindeni…

Și lupta, încrâncenată pe alocuri, de a lua decizii și a se amesteca în existența echipei a acestor, până la urmă, doar iubitori de Dinamo, ceea ce nu înseamnă și competență, se vede, incomodează, deranjează, erodează.

Este definitorie pentru ce se întâmplă la echipă. Am, în acest sens, imaginea de poveste a unor berbeci ce nu se dau la o parte neam pe puntea îngustă de peste râu ca să treacă… echipa! Se bat în coarne și se prăbușesc în vâltoarea retrogradării… Și echipă, și berbeci, și toată masa imensă a suporterilor care au cotizat admirabil și cotizează încă pentru supraviețuirea lui Dinamo.

Editorial Cornel Dinu. Gafe de și din orgoliu, dar și nepotriviri nepermise de comunicare. De fapt de lipsă de comunicare

Astfel se explică și că este înlăturat Mircea Rednic pentru că ar fi vrut să schimbe prea mulți jucători în inter-sezon… dar cei care conduc „franciza” lui CFR Cluj numită Dinamo, cu „motivatorul” (??!!) Flavius Stoican pe bancă, aduc, iată, același număr mare de practicanți ai fotbalului. Lăsați-mă să am mai mare încredere în ochiul și experiența lui Rednic în ceea ce privește calitatea transferaților…

În cazul posibilului meci cu Real Madrid, chiar și varianta Castilla, întărită cu fotbaliștii de la prima echipă care nu vor fi convocați la echipele naționale, sigur au fost și mai sunt gafe de și din orgoliu…

…Dar, atenție, și nepotriviri nepermise de comunicare! De fapt de lipsă de comunicare. Cam din toate direcțiile. Cu excepția Realului. Care, chiar dacă e adevărat că a cerut o confirmare scrisă, oficială, din partea clubului Dinamo, nu numai din partea DDB Spania, asta nu este altceva decât normalul profesionalismului.

Editorial Cornel Dinu. Ce credeți, a doua echipă a lui Real Madrid s-ar menține în valoroasa noastră Ligă 1?

Dar la ce învârtitori de conducători are Dinamo acum, nu trebuie să surprindă că, în halul în care au adus echipa, vor continua pregătirea sfârșitului de campionat (să nu fie sfârșitul… sfârșitului!) perseverând pe linia comodă de a înfrunta forțe fotbalistice ca Avântul Dealu din Deal sau FC Valea Văii, ca să nu dau nume concrete pentru că și acolo muncesc oameni…

…În loc să „obosească” echipa, și pe Domniile Lor Însele, într-o deplasare care putea fi și de doar două zile, în care să joace „de antrenament” cu Real Madrid. Chiar și Castilla, a doua echipă. Ce credeți, a doua echipă a lui Real Madrid s-ar menține în valoroasa noastră Ligă 1?

…Dovedind prin ratatul posibil meci cu Real Madrid (folosesc obsesiv acest nume ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim…) că vrea, de conducerea lui Dinamo spun, să revină echipa, și ca nume pe tabela de scor, acolo unde a fost atâtea zeci de ani înaintea Epocii de Au…oleu Nevoiță.

…Scuturându-se la Madrid, cu Real Madrid, măcar ca imagine, dacă o fi să fie prin nu știu ce minune zăvăleano-mureșană, de dezastrul în care o afundă și mai rău, de Dinamo spun acum, cei ce vremelnic o siluiesc, puși și nu aleși să o conducă.

Mă surprinde că s-a amestecat și domnul Răzvan Zăvăleanu, cu niște declarații neinspirate referitoare la Dragoș Sterpu, DDB Spania și acest joc cu Real Madrid, deși, de la începutul prezenței sale a declarat că se va ocupa, văzând ce-i în casa Dinamo, care și-a pierdut și adresa, numai de problemele juridice.

Nu comentez ipoteticul amestec al conducerii DDB pentru că s-a văzut în cazul demiterii lui Mircea Rednic cât de mult contează opinia DDB pentru Iuliu Mureșan… Chiar dacă Dragoș Adrian Sterpu acuză la nivel de mititei și bere de Obor. Prietenii știu de ce…