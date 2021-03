Cornelia Catanga, îngropată in sicriu auriu. Cum a încălcat fiul ei restricțiile COVID-19, in ziua înmormântării

Cornelia Catanga s-a stins din viață după ce a fost infectată cu coronavirus și a suferit un stop cardio-respirator, iar astăzi a avut loc înmormântarea regretatei interprete de muzică lăutărească, condusă pe ultimul drum într-un sicriu auriu.

Fiul ei nu respectă restricțiile impuse pentru combaterea pandemiei de Covid-19 și îndeamnă oamenii să vină în număr mare la tragicul eveniment, deși nu este permis.

Trupul neînsuflețit al artistei a fost luat de la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală și dus la cimitirul Ghencea, însă sicriul ei este sigilat, confort regușilor impuse de pandemia de coronavirus. La fața locului au ajuns partenerul ei de viață, Aurel Pădureanu, și fiul lor, Alexandru, după care au venit mai multe persoane apropiate.

Astăzi, Cornelia Catanga a fost condusă pe ultimul drum după ce s-a stins din viață din cauza infectării cu coronavirus. Aurel Pădureanu și fiul lor, Alexandru, trec prin momente cumplite, devastați de dispariția bruscă a interpretei de muzică lăutărească.

Sicriul Corneliei Catanga este unul auriu, pentru că aceasta era pasionată de bijuteriile și accesoriile care aveau această nuanță, lucru de care cei dragi au ținut cont. Mai multe persoane apropiate au venit la cimitirul Ghencea pentru a-și exprima condoleanțele. Mai multe imagini pot fi văzute pe spynews.ro.

La scurt timp a apărut și preotul pentru a oficia slujba de înmormântare. Aurel Pădureanu este distrus de durere și abia se poate ține pe picioare, dar încearcă să fie puternic pentru fiul său.

Mai devreme, Alexandru a încălcat restricțiile Covid-19 și a postat un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamnă pe oameni să vină la înmormântarea mamei lui, deși nu este permis acest lucru. „Veniți la mămica meaaa la cimitirul Ghencea Civil urgent fraților !!!!”, a scris acesta.

Aurel și Alex Pădureanu, îndurerați după moartea celei mai dragi ființe din viața lor

Aurel Pădureanu și fiul său și al Corneliei Catanga sunt îndurerați după trecerea în neființă a cântăreței și au izbucnit în lacrimi și urlete de durere la cimitir. Cei doi nu pot accepta moartea celei mai dragi persoane din viața lor și o vor înapoi printre ei. Mai multe imagini cu acest moment pot fi regăsite aici.

„Cornelia, meritai mult, Cornelia. Cornelico… Nu mai pot, Doamne, nu mai pot. Răspunde-mi, Cornelio, că nu mai pot. Cornelia, scoală-te, nu e locul tău aici. Cornelica mea, mare durere mi-ai lăsat în suflet”, strigă Aurel Pădureanu, devastat de moartea partenerei lui de viață.

Cornelia Catanga a murit după ce a suferit un stop cardio-respirator, internată la Spitalul Universitar din Capitală. Artista era infectată cu coronavirus la momentul decesului și a avut o încercare nereușită de a se trata acasă, înainte de a ajunge pe mâinile medicilor.

Aurel Pădureanu, revoltat de modul în care se desfășoară înmormântarea Corneliei Catanga

Cornelia Catanga a fost infectată cu SARS – CoV – 2, astfel că înmormântarea trebuie să respecte regulile impuse de autorități, artista având sicriul sigilat. Aurel Pădureanu nu a fost de acord cu această măsură și s-ar fi revoltat ieri, la auzul veștii că trebuie să fie respectate măsurile anti-Covid.

„Mă omor în fața spitalului! Cornelia mea nu pleacă într-un sac! Ea trebuie să fie văzută, pupată de cei care au iubit-o”, ar fi declarat Aurel Pădureanu, potrivit surselor FANATIK.

De asemenea, partenerul Corneliei Catanga nu a luat în serios faptul că tot mai mulți membrii ai familiie au fost infectați cu coronavIrus și că el și regretata cântăreață s-au tratat cu medicamente, convinși că erau răciți.

„Soțul fiicei mele e și el internat cu Covid, dar e într-o stare bună, slavă Domnului. Toată lumea e răcită în ultima vreme, și noi suntem răciți, ne luăm medicamentele. Când vine boala asta parcă totul s-a terminat. Mai bine mori acasă decât să ajungi la spital. Vedeți câte se întâmplă. Ți-e și frică. Eu am o vârstă, Cornelia la fel, dar nu am văzut până la vârsta asta a mea așa ceva, am dat examene cu viața foarte multe. Parcă s-a luat pofta de viață, nici nu știu ce să mai spunem”, a declarat recent Aurel Pădureanu pentru FANATIK.