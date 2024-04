Dan Coleșniuc, președintele celor de la Corvinul Hunedoara, a dezvăluit cele mai interesante lucruri înainte de duelul cu CFR Cluj din Cupa României. La meci, va fi prezent Mircea Lucescu, alături de alte legende ale fotbalului românesc.

Corvinul – CFR Cluj, ultimele detalii despre nebunia de la Hunedoara. „Mulțumim domnului Mircea Lucescu!” Invazie de legende

. Partida va avea loc în fața a 12.500 de oameni, astăzi, de la ora 19:30.

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul din Hunedoara, președintele gazdelor, Dan Coleșniuc, a oferit cele mai importante informații. Astfel, stadionul va fi umplut la capacitate maximă, iar organizatorii susțin că ar fi putut să aibă cel puțin 20.000 de persoane, dacă arena permitea acest lucru.

La meci, vor fi prezenți Mircea Lucescu, Ioan Andone, Mircea Rednic, dar și alte nume mari ale și ale fotbalului românesc. Legendele care vin la duelul Corvinul – CFR Cluj au făcut parte din epoca de aur a clubului, condusă de Nea Mircea pe bancă, atunci când echipa a obținut un loc 3 în prima ligă și a jucat în Cupa UEFA.

ADVERTISEMENT

“Tot orașul fierbe aici la Hunedoara și nu numai orașul, ci și județul. Avem o grămadă de solicitări. Nu cred că o să facem față cu numărul de bilete solicitat. Avem 12.500 capacitatea stadionului și am epuizat-o deja. Dacă am fi avut stadionul mai mare, am fi avut 20.000 de oameni liniștit.

După cum știți, cea mai mare medie de spectatori la un meci din Liga 2 este la Hunedoara. Avem o emulație fantastică. Dădeam peste 20.000 de bilete dacă puteam. E o febră fantastică. Lumea vorbește de două săptămâni doar de meciul acesta. Și acum ne hrănim cu tot ceea ce a realizat Nea Mircea cu echipa Corvinul Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Îi mulțumim domnului Mircea Lucescu, care ne-a lăsat o moștenire mare și, practic, se reactivează acea iubire față de Corvinul Hunedoara. În seara asta, Nea Mircea va fi alături de noi.

Ne reunim cu fostele legende. Mai vin Mircea Rednic, Dorin Mateuț, Romică Gabor, Nelu Petcu, Florea Văetuș, Dorin Nicșa. Suntem o gașcă mare de tot. Va fi și domnul Ioanițoaia lângă noi și Ando (n.r. Ioan Andone). Ne-a dat câteva sfaturi utile legate de CFR Cluj”, a spus Dan Coleșniuc, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Vrem să facem surpriza”

La meciul Corvinul – CFR Cluj, Dan Coleșniuc susține că echipa își dorește să facă un joc inedit și să scoată . Președintele a mărturisit că proiectul de la Hunedoara este unul serios, pe termen lung și că își doresc să revină în primul eșalon.

“O să avem un meci de dăruire. Vom da tot ce putem și sperăm că o să reușim să fim, cel puțin, la fel de ageri și de iuți ca ei. Ținând cont că CFR-ul este o echipă care este angrenată și în altă luptă, cine știe. În meciul de Cupă orice rezultat se poate întâmpla.

Proiectul nostul este mul mai mare și mai lung. Vrem să revenim în Liga 1. Mai avem puțin și o să avem și un stadion nou. După cum știți, la meciul cu FCSB, tot așa cu un scor de 2-0, am reușit să egalăm 3-3, tot așa printr-o dăruire fantastică și mult efort.

Noi suntem o echipă unită și omogenă și încercăm să rupem valoarea CFR-ului. Încercăm să facem surpriza”, a mai spus președintele de la Corvinul Hunedoara, la FANATIK SUPERLIGA.

“Nu mă bag peste antrenor”

În fotbalul românesc se obișnuiește ca șefii cluburilor să se bage peste antrenor, atunci când acesta face echipa înainte de meci. De această dată, Dan Coleșniuc a explicat că nu face acest lucru și că are încredere maximă în Florin Maxim.

“Am jucat fotbal și știu ce înseamnă. Nu mă bag peste antrenor. El știe mai bine, pentru că îi are în fiecare moment în fața ochilor. Și chiar dacă noi avem impresia că un jucător nu e așa de bun, el a reușit să scoată tot ce e mai bun din ei”, a încheiat Dan Coleșniuc, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ultimele detalii înainte de Corvinul Hunedoara - CFR Cluj din Cupa României