Corvinul vrea să elimine CFR Cluj din Cupa României Betano și să ajungă în semifinale! Discursul motivațional ținut în fața întregii țări

Cele două formații se întâlnesc , în primul sfert de finală din Cupa României Betano. Partida va avea loc pe stadionul ”Michael Klein” din Hunedoara și are o .

Corvinul i-a pus gând rău lui CFR Cluj în Cupa României Betano

Înaintea întâlnirii Corvinul – CFR Cluj, antrenorul Florin Maxim a vorbit despre faptul că formația din Gruia are de partea sa experiența uriașă, însă crede că jucătorii săi pot trece peste acest handicap.

”Pentru clubul nostru e un meci special, dar noi am făcut lucrurile să se întâmple, nu ne-a dat nimeni locul aici. Am muncit, băieții au muncit de la început, de când am venit. Au fost momente de suferință, nu a fost ușor să trecem de Sepsi.

Dacă aș lua-o cronologic, anul trecut a fost unul bun pentru noi. Am promovat, am trecut în Cupa României și de Sepsi, iar acum întâlnim fosta campioană a României, prea multe cuvinte nu putem să spunem despre CFR Cluj. Noi am făcut lucrurile să se întâmple, am crezut în ele, pe această cale țin să le mulțumesc și fanilor, au fost alături de noi pe tot parcursul sezonului.

Ne-am propus, în vestiar, să facem oamenii de la stadion fericiți, dar vedem la finalul meciului ce vom obține. Ca implicare și dorință, eu cred că am fost echipa pozitivă până acum, mereu am încercat să jucăm fotbal, poate de cele mai multe ori ne-a ieșit, băieții merită felicitările, dar mai avem de parcurs”, a declarat Maxim, la conferința de presă.

Maxim, mesaj de încredere pentru jucătorii săi

Tehnicianul care a dus-o pe Corvinul în play-off-ul din Liga 2, în ciuda faptului că echipa nu are drept de promovare, se bazează foarte mult pe aportul fanilor și vrea ca jucătorii săi să se obișnuiască tot mai mult cu astfel de jocuri tari.

”Visul continuă, acest meci este un eveniment, iar la fotbal se poate întâmpla orice. E o echipă… am analizat-o… băieții, în astfel de meciuri, nu cred că mai trebuie motivați. Important e să fim lucizi, să atragem energie, publicul va fi în număr mare în tribune.

Fanii vin să ne vadă, iar acea energie trebuie transformată în ceva pozitiv, iar ei să fie alături de noi tot meciul. Trebuie să fim lucizi, concentrați, băieții știu echipa CFR-ului, are jucători foarte buni. Doar dacă ne uităm la linia de fund sunt trei-patru jucători de națională, Camora, Abeid, Mogoș, Manea… Deac, Muhar.

În stânga Otele, care a atras privirile asupra lui, Bîrligea, un atacant foarte bun, Tachtsidis, un fotbalist foarte bun. CFR are jucători buni, dar ne dorim astfel de meciuri, vrem și de acum astfel de meciuri. Ce va fi, vom vedea după meci”, a mai spus Florin Maxim.