Cosmin Contra acuză presiunea pusă de FCSB: „Echitabil era să câștigăm. Munca unor jucători a fost știrbită de o greșeală!”

Cosmin Contra consideră că rezultatul partidei a fost viciat de o eroare de arbitraj, acesta considerând că centralul partidei a făcut o greșeală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 3-2 în Derby de România. Dinamo a avut doi oameni eliminați, Isma Lopez 75′ și Alexandru Răuță 90+2′.

Golurile au fost marcate de Florin Tănase 8′, 76′(P), Cristea 17′ pentru roș-albaștri, în timp ce pentru Dinamo au marcat Borja Valle 24′(P) și Adam Nemec 42′.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Contra: “Echitabil era sa câștigăm. Munca unor jucători a fost știrbită de o greșeală”

Cosmin Contra, tehnicianul celor de la Dinamo, a declarat la finalul partidei că nu a existat nici un conflict între el și Meme Stoica: “Nu am avut conflict. Vreți să vorbim despre meci. Noi n-am avut nervi, din partea opusă au fost, trebuie să jucăm fotbal, ambele echipe au jucători de valoare, care trebuie să primeze, nu este nimic personal între mine și MM Stoica”.

Acesta a condamnat însă conduita sportivă a celor de la FCSB, dar și maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu: “La fiecare decizie toată banca se ridica, presiunea pusă de ei a dat roade. Am făcut cadou două goluri. Un contraatac foarte bun a lui Steaua, am revenit de la 2-0, puteam face 3-2. A venit acea fază, munca unor jucători a fost știrbită de o greșeală, cred eu neintenționată, se întâmplă în fotbal, sunt fericit de jocul echipei. După 2-0 am dominat echipa Stelei, victoria noastră era rezultatul echitabil după cum s-a jucat. Sunt sigur că n-au stat cu covidul, au fost asimptomatici, 7-8 zile nu îți iau din capacitatea fizică, puteau face antrenamente. Sunt foarte supărat când primesc goluri din faze fixe. Primul gol a fost vina lui Ianusz, Steaua are jucători de mare valoare care pot exploata astfel de faze.”

ADVERTISEMENT

Contra a comentat și programul care urmează pentru „alb-roșii” și decizia lui Rădoi de a nu convoca vreun jucător de la Dinamo: “Peste două săptămâni vine liderul, trebuie să ne pregătim. Cu venire lui Anton și a lui Magaye suntem acoperiți. Dacă n-a fost nici un jucător convocat de la FCSB sau Dinamo înseamnă că nu merităm. Le urez succes tuturor de acolo.”

Cosmin Contra: “Vreau să o felicit pe CFR Cluj”

Antrenorul lui Dinamo a dat dovadă de fair-play și a felicitat-o pe CFR pentru performanța din Europa: “Vreau să o felicit și pe CFR Cluj, pentru performanța lor, al doilea an consecutiv, sunt un exemplu de urmat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se face o mărire de capital, mă deranjează că se vorbește de bani la Dinamo, nu cred că sunt două echipe cu banii la zi în Liga 1, dar se vorbește numai de Dinamo. Au fost niște probleme, dar lucrurile sunt lămurite. Trebuie să vorbim de fotbal nu de cancan-uri, nu sunt necesare tensiuni. Îmi cer iertare fanilor, voiam să dedic o victorie lui Cătălin Hîldan, din păcate nu s-a putut, încercăm meciul următor.” a fost declarația de încheiere a lui Cosmin Contra.

După acest derby, FCSB a urcat pe locul 2 în clasamentul Ligii 1, în timp ce Dinamo rămâne în jumătatea inferioară a clasamentului pe locul 12.

ADVERTISEMENT