Cosmin Contra primeşte întăriri înainte de derby-ul cu FCSB! Dinamo a transferat încă doi fotbalişti spanioli

Raul Garcia și Antonio Iglesias Hidalgo sunt doi fotbaliști noi transferați de Dinamo. Astfel continuă seria de mutări la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Cei doi jucători s-au înțeles cu Dinamo pentru următoarele două stagiuni competiționale, a spus directorul sportiv Rufo Collado.

Raul Garcia Asid este mijlocaș ofensiv și a învățat fotbal la Academia de juniori a celor de la Sevilla. El a evoluat de-a lungul carierei la Sevilla U19, Sevilla C, CF Motril, Real Jaen și Almeria B.

Ce jucători a adus Dinamo pentru acest sezon

Antonio Iglesias Hidalgo este atacant și s-a apucat de fotbal la juniorii celor de la Granada. În stagiunea trecută a jucat pentru Gaudix, echipă din a treia ligă din Spania. Raul Garcia Asid a evoluat ultima dată la Almeria B, iar contractul său cu gruparea spaniolă a expirat la sfârșitul lui iunie.

Fotbalistul de 23 de ani are un meci pentru Jaen în Cupa Spaniei, cinci partide pentru Sevilla în UEFA Youth League. Dinamo are acum șapte spanioli în lot. Ceilalți fotbaliști din Peninsula Iberică sunt Tomas Mejias (portar), Rene Hinojo (portar), Isma Lopez (fundaș), Juan Camara și Borja Valle (mijlocași).

”Câini” au adus în total 14 jucători noi. Este vorba despre Rene Hinojo, Tomas Mejias, Juan Camara, Borja Valle, Mihai Crețu, Mihai Eșanu, Adam Nemec, Alexander Gonzalez, Isma Lopez, Janusz Gol, Florin Bejan, Vlad Achim și cei doi fotbaliști aduși astăzi.

Plecări multe de la Dinamo

De la dinamoviști au plecat alți 14 jucători: Mihai Neicuțescu, Cătălin Straton, Mihai Popescu, Daniel Popa, Riccardo Piscitelli, Szabolcs Kilyen, Lukas Skovajsa, Mamoutou Ndiaye, Kristian Kostrna, Ioan Filip, Valentin Lazăr, Filip Mrzljak, Slavko Perovic și Mattia Montini.

Marius Niculae este pus pe glume înaintea jocului cu FCSB. ”Săgeata” este de părere că trupa lui Cosmin Contra este favorită certă și prin prisma faptului că ”roș-albaștrii” au fost loviți de focarul de coronavirus.

”Nu, am încredere în FCSB că o să ia multe. Nu am încredere mare în Dinamo, dar în FCSB am mare încredere că va face un meci cel puţin la fel de bun ca la Iaşi”, a declarat Niculae. Dinamo pleacă cu prima șansă în jocul din campionat cu FCSB după 9 ani chiar dacă lotul ”roș-albaștrilor” este mult mai valoros.

