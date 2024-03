Cosmin Seleși de la Pro Tv vorbește despre cel mai mare viciu pe care îl are! Cum a reușit să ”se lase”. Exclusiv

Talentatul și simpaticul actor/prezentator Cosmin Seleși dezvăluie că și mâine și-ar lua o mașină nouă, pentru că patima pentru ele nu a dispărut. Recunoaște, însă, că a devenit mult mai calculat.

Cosmin Seleși, dezvăluiri despre viața personală

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, simpaticul actor și prezentator Cosmin Seleși mărturisește că viciul legat de mașini nu a dispărut complet. Aflăm cât de mari sunt invidiile și cât de trainice prieteniile în lumea teatrului și cum a cunoscut-o pe soția lui, Irina.

Aflăm cât de fidel sau infidel a fost până la căsătorie și care a fost prima lui meserie. Cosmin Seleși a început, alături de echipa lui, filmările pentru sezonul 3 la Batem Palmă. Emisiunea va fi difuzată de luni până vineri de la ora 18.00.

Cosmin Seleși se întoarce pe ”sticlă” la Pro TV

Cum te simți la Batem palma, au început filmările pentru sezonul 3?

-Chiar zilele acestea am dat startul filmărilor pentru sezonul 3 la și abia aștept să revenim alături de voi de luni până vineri, de la ora 18:00. Urmează să avem premiera în curând, așa că fiți cu ochii pe noi, pentru a vedea ce surprize vă pregătim de această dată.

Cum era Cosmin cel din Terminus paradis și cum este cel din Zăpadă, ceai și dragoste? Ce ai câștigat și ce ai pierdut în toți acești ani?

-Am câștigat foarte multe. Bucuria de a face parte din proiecte pe care mi le-am dorit, ocazia de a juca cu actori mari care mi-au fost cândva mentori sau exemple. Prietenia unor oameni din domeniu, alături de care am împărțit și bune și rele, dar și dreptul de a-mi alege proiectele, de a mă implica în lucruri care mă motivează și îmi aduc bucurie.

Niciodată nu m-am gândit la lucrurile pe care le-am pierdut, nu le-am ținut evidența. Cred că viața are un stil al ei de a-ți lua dacă știe că poți duce sau că poți fii chiar mai puternic sau mai câștigat, în alte moduri.

“Eu am emoții și acum”

Aveai doar 21 când ai filmat pentru Terminus paradis. Îți mai aduci aminte emoțiile de atunci, o întâmplare?

-Cred că emoțiile unui început nu se uită niciodată. A fost primul meu film de lung metraj, în regia lui Lucian Pintilie, așa că emoțiile erau imense. El era o icoană, iar eu de la Zalău, anul 2 la Facultate, am ajuns să lucrez cu el.

Este un sentiment pe care-l păstrezi în suflet și la care te raportezi mai târziu, când realizezi câte s-au schimbat. Eu am emoții și acum când încep un proiect nou. Le-am simțit și când am dat startul altor filme sau emisiuni TV la fel de puternic și sper să fie așa toată viața.

Există prietenii adevărate în această branșă sau invidiile sunt prea mari? Daca există, care este cel mai bun prieten al tau?

-Cu siguranță există prietenii adevărate, nu cred și nici nu vreau să mă gândesc că ținem cont de invidii sau lucruri de acest gen. Vă dau un exemplu. Am jucat și-n trecut cu Lucian Ghimiși, a fost colegul meu de facultate, de grupă. Împărțim scena și acum în noua noastră piesă, Soțiile noastre, care este sold out aproape în toată țara, și suntem și colegi de trust. Jucăm împreună din 1996 și până în prezent și ne înțelegem foarte bine pe scenă, și în viață. Deci se poate.

A existat vreodată un moment când, din punct de vedere profesional, ai vrut să spui stop?

-Nu am vrut să spun stop deoarece eu sunt pasionat de meseria mea. Nu am văzut-o niciodată ca pe o obligație și nici nu am vrut să văd doar aspectele mai puțin pozitive. În viață e important să vezi partea plină a paharului și asta am știut și eu să aplic.

“Nu regret nimic”

După atâția ani de carieră consideri că a existat un preț al succesului pe care ai fost nevoit să îl plătești?

-Sună foarte dur și negativ să spun că am plătit un preț pentru munca mea. Poate au fost zile când mi-aș fi dorit să stau mai mult cu soția și toți ai mei. Sau poate ar fi fost vacanțe pe care aș fi vrut să le prelungesc sau zile în care aș fi stat în pat și m-aș fi uitat la un serial, dar nu regret nimic. Sunt fericit pentru că am avut ocazia să fac atâtea lucruri și sper să fie la fel pe mai departe.

“Și mâine aș cumpăra una”

Cum ai reușit să scapi de patima mașinilor?

-Nu o să scap niciodată de patima mașinilor. Și mâine aș cumpăra una (râde, n. red.). Dar am învățat să fiu atent și calculat, asta e tot.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Am fost măscăriciul școlii în Facultate și-mi plăcea să-mi fac colegii să se simtă bine.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Am copiat, au fost momente. De ce să mint? (râde, n. red.).

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-De viață? În fiecare zi. De oameni frumoși? De fiecare dată când lucrez cu ei. De meseria mea? De când am început. Vezi? Contează cum privești și despre ce subiect discuți. Mereu, ca un îndrăgostit, pentru prima dată există mereu.

“Lucram într-un magazin de piese auto”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Vrei tu să mă întorci total în trecut și să mă faci să-mi fie dor de acele vremuri. Am muncit de când eram tânăr pentru visul meu și pentru ceea ce îmi place să fac. Iar de cheltuit… a trebuit să mai cresc să învăț să-i păstrez și să-i investesc așa cum trebuie (râde). Dar, ca să știi, primii bani au venit după liceu, când lucram într-un magazin de piese auto.

Cum te-ai descrie, sincer, până la căsătorie, fidel sau infidel?

-Îndrăgostit de viață și atent atât la nevoile mele, cât și ale persoanelor de care mă înconjuram.

Cosmin Seleși vorbește despre Irina, soția lui

Ești căsătorit de 12 ani cu Irina. Cum ați rezistat în lumea asta…nebună?

-Printr-o comunicare reală și sinceră. Prin faptul că am știut să ne înțelegem unul pe celălalt, să ne ascultăm și să ne dăm voie să investim timp în lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. Prin în timp și la care am lucrat amândoi, în mod egal.

Îți mai aduci aminte prima voastră întâlnire? Cine pe cine a cucerit?

-Am tot povestit despre prima noastră întâlnire. A fost la semafor, eu eram în mașina de lângă, iar prietena cu care ea se afla în mașină mi-a propus să ieșim. Doar că de la acel date, eu am plecat acasă cu soția mea (râde). Așa e soarta: când e să știi, știi.

“Ce putem face să ne fie mai bine”

Când ați traversat cea mai grea perioadă și cum ați reușit să mergeți mai departe?

-Viața e făcută din momente frumoase și din momente din care ai de învățat. Eu și Irina am știut să vedem lucrurile așa și am știut să ne ridicăm din orice problemă. Niciodată nu ne-am gândit la ce era mai greu sau la ce se putea întâmpla mai rău. Am ales să gândim altfel: ce putem face să ne fie mai bine. Și uite ce bine ne e.

Tăticul Cosmin se mai enervează sau mereu relaxat și pus pe distracție?

-Nu se enervează, dar nici nu este mereu vesel. Pot să fiu și serios, dacă e vorba despre binele copiilor mei. Și așa am fost întotdeauna.

“Îmi place mai mult să mănânc”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place să și gătesc, dar îmi place mai mult să mănânc (râde). După cum bine știți, programul meu este destul de aglomerat. Așa că nu apuc mereu să stau acasă și să gătesc. De multe ori, ajung seara, după spectacol sau după filmări, și am norocul să găsesc totul deja pregătit. Cât despre mine, cel mai mult îmi place să gătesc ciorbe.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Nu prea am fost genul de persoană care să ascundă lucruri despre el sau care să fie prea misterios. Dar dacă nu știați, îmi place mult să pescuiesc.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Sper că nu. Probabil la asta ar răspunde mai bine cei din jurul meu. Dar eu am făcut tot ce ține de mine să nu ajung într-un astfel de punct.