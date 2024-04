Costel Gâlcă a oferit ultimele detalii despre preluarea Universității Craiova. „Aștept telefonul lui Rotaru. Vreau să revin”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Antrenorul care a câștigat ultimul titlu la este dispus să preia gruparea din Bănie.

Costel Gâlcă, dezvăluiri despre stadiul negocierilor cu Universitatea Craiova! „Mă întorc în fotbalul românesc, dar nu în orice condiții”

Costel Gâlcă este liber de contract, iar antrenorul a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că își dorește să revină în fotbalul românesc. Acesta este dorit insistent la Universitatea Craiova, însă oficialii din Cetatea Băniei nu l-au contactat încă.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul care a câștigat tot ce se putea la FCSB așteaptă să fie contactat de Mihai Rotaru, pentru venirea la Universitatea Craiova. Costel Gâlcă îi transmite lui Mihai Rotaru că are și anumite condiții înaintea venirii în Bănie.

„Deocamdată nimic, aștept. Am văzut că a spus Gică Craioveanu ceva, să vedem zilele următoare. Nu m-au sunat încă. Sunt dispus să mă întorc în fotbalul românesc, dar nu în orice condiții. Să ajungem la un acord comun.

ADVERTISEMENT

Cred că antrenorul trebuie să fie antrenor, să ia decizii și în interesul clubului, dar trebuie să fie liderul din vestiar. Craiova are niște condiții, este o echipă care își propune să se bată la titlu și să câștige titlu. Orice antrenor care vine la Craiova știe de ce vine”, a spus Costel Gâlcă.

„L-am propus pe Gâlcă încă de acum o lună”

Pavel Badea a oferit la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

ADVERTISEMENT

„Recunosc, eu l-am propus încă de acum o lună pe Gâlcă în discuțiile cu domnul Rotaru. Discuții în sensul de a avea pentru viitor pe listă antrenori care să fie luați în calcul în eventualitatea în care se termina contractul cu domnul Petev. Deci clar că Gâlcă poate fi o variantă.

Am spus și că Eugen Neagoe poate fi o variantă, pentru că despărțirea de el nu a fost făcută în condiții corecte. Nu este corect să dai afară un antrenor care are o victorie și un egal în primele două etape, spunând că nu are noroc. A fost pueril argumentul. Cel puțin mie, asta mi-a creat o stare de insatisfacție.

ADVERTISEMENT

Eu am fost coleg cu Eugen Neagoe și mi-a părut rău că a fost îndepăratat așa de ușor. Dar probabil că au existat și alte motive care mie nu mi-au fost împărtășite. Nu am vrut să le ascult, pentru că fiind subiectiv poate nu le luam la vremea respectivă în calcul”, a spus directorul CS Universitatea Craiova.