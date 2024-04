Detalii de culise din interiorul Universității Craiova: „Eu l-am propus de o lună pe Gâlcă. Am vorbit cu Rotaru”. Ce alt nume mai e pe listă

anunțată în excluisvitate de FANATIK. Mihai Rotaru a anunțat că va lua o decizie la începutul săptămânii viitoare, pânâ atunci,

Pavel Badea l-a propus pe Costel Gâlcă antrenor la Universitatea Craiova încă de acum o lună

Fost antrenor la FCSSB, cu care a luat tripla campionat – Cupa României – Cupa Ligii în 2014, Costel Gâlcă este cotat cu cele mai mari șanse de a-i succeda lui Petev pe banca oltenilor. În calcule mai este luat și fostul tehnician

„Spuneți-mi un nume de antrenor, Gâlcă sau Rădoi?”, a fost întrebat Pavel Badea, președintelșe CSU Craiova, de moderatorul Cristi Coste la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Recunosc, eu l-am propus încă de acum o lună pe Gâlcă în discuțiile cu domnul Rotaru. Discuții în sensul de a avea pentru viitor pe listă antrenori care să fie luați în calcul în eventualitatea în care se termina contractul cu domnul Petev. Deci clar că Gâlcă poate fi o variantă.

Am spus și că Eugen Neagoe poate fi o variantă, pentru că despărțirea de el nu a fost făcută în condiții corecte. Nu este corect să dai afară un antrenor care are o victorie și un egal în primele două etape, spunând că nu are noroc. A fost pueril argumentul. Cel puțin mie, asta mi-a creat o stare de insatisfacție.

Eu am fost coleg cu Eugen Neagoe și mi-a părut rău că a fost îndepăratat așa de ușor. Dar probabil că au existat și alte motive care mie nu mi-au fost împărtășite. Nu am vrut să le ascult, pentru că fiind subiectiv poate nu le luam la vremea respectivă în calcul.

Mi s-ar fi părut corect să-l dea afară la finalul sezonului trecut, îi mulțumești pentru ce a făcut și îți cauți antrenor. Nu îl lași să facă pregătirea și după două meciuri îl dai afară, în contextul în care Galațiul este o nucă tare”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Costel Gâcă, în pole-position să fie numit antrenor la Universitatea Craiova

Deși patronul Mihai Rotaru a avansat o listă de mai multe nume din care va alege următorul antrenor al Universității Craiova, favorit clar este Costel Gâlcă. Informație pe care a prezentat-o și Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Haideți să vă spun și eu câteva chestii despre noul antrenor al Universității Craiova. L-am auzit și pe Mihai Rotaru care povestea de anumite procente pentru noul antrenor… 20% pentru Costel Gâlcă, 20% pentru Mirel Rădoi, 20% pentru Marius Șumudică, 20% pentru Laurențiu Reghecampf și au rămas 20% pentru alt antrenor.

Deși par multiple, din ce știm noi sunt două variante la care se lucrează în acest moment, iar favorit este Costel Gâlcă, așa cum spunea și Pavel Badea . Propus lui Mihai Rotaru încă de acum o lună… Totul depinde de răspunsul «da» sau «nu» pe care Gâlcă și staff-ul cu care lucrează îl vor da după acest weekend lui Mihai Rotaru”, a dezvăluit moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

