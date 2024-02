Cove a fugit din România, fără soție! Cum a împăcat-o după escapada nebună alături de băieți

Cove a sosit de curând dintr-o vacanță de neuitat pe care a petrecut-o în Turcia, cu prietenii lui motocicliști. Prezentatorul de la Prima TV a făcut câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK despre escapada din țara semilunei, unde n-a fost însoțită de cea mai dragă ființă, soția sa.

Cove, escapadă în Turcia, fără soție. Cu cine a mers în Istanbul

Asta pentru că a fost o călătorie pregătită pentru el și prietenii lui, una în care nu a menajat, însă, familia. Aflat la Istanbul fără soția sa, Cove a avut grijă să îi facă niște cadouri de care femeia s-a bucurat nespus de mult. A uns-o la suflet cu niște ceaiuri și tot felul de mirodenii.

Vremea friguroasă de la sfârșitul lui ianuarie, dar și dorința de a începe 2024 cu o călătorie într-o capitală aproape de București l-au convins pe Cove să dea o fugă la Istanbul. Nu a fost o vacanță romantică în doi, ci un city break de desfătare culinară și plimbare cu băieții. Alături de prieteni, s-a bucurat de soare, vreme caldă și toate delicatesele oferite de orașul de pe malul Bosforului.

„Am fugit de la frig”

„A fost mai mult așa, o băiețeală. Am stabilit de anul trecut să facem o ieșire undeva, aproape, cu băieții din clubul de motocicliști, dar și cu prietenii apropiați. Așa că am fugit de la frig. Era friguț în București când am plecat. Am vrut să ne simțim bine la un pic de soare, la Istanbul.

A fost o minivacanță în care am vizitat Cisternele romane, Marele Bazar și Moscheea Albastră. Evident, nu am ratat delicioasa mâncare de pe stradă. Turcii sunt celebri în lume la street food. Mă declar fan al bucătăriei otomane și unde mai bine o poți testa decât în Istanbul?”, a mărturisit Cove, în exclusivitate pentru FANATIK.

Evident, a avut timp și pentru un pic de shopping. Prezentatorul, la fel ca prietenii cu care s-a dus în Turcia, a avut grijă să nu revină acasă cu mâna goală. Pentru soția lui a dat o raită pe la niște magazine de unde a achiziționat câteva lucruri cu care a impresionat-o.

Partenera este o mare fană a ceaiurilor și a condimentelor pe care turcii le folosesc în preparatele culinare tradiționale. A preferat să cumpere produse din gama culinară decât haine sau alte accesorii.

Ce i-a luat soției ca să o recucerească: „Nu am cumpărat haine”

„Nu am cumpărat haine sau alte cele, am luat pentru soție ceaiuri și tot felul de mirodenii. Răzvan (n. red.: fiul său) a primit ce își dorea cel mai tare. A vrut un tricou al echipei Galatasaray. Să nu vă închipuiți că a fost simplă alegerea. A trebuit să vorbim pe Facetime. A trebuit să își aleagă singur echipamentul dorit. Noroc că turcii știu să facă comerț și au răbdare”, a completat Cove, pentru FANATIK.

Deși îi place Istanbulul, un oraș al aromelor și gusturilor desăvârșite, Cove are în suflet un oraș în care s-ar muta mâine. „Eu sunt iremediabil îndrăgostit de Roma. Clar, m-aș muta acolo. Poate deschidem în Cetatea Eternă o filială a Teatrului Ion Creangă. Sau… poate are nevoie Prima TV de un corespondent special la Roma. Dincolo de glumă însă, da! M-aș muta mâine în capitala Italiei”, ne mărturisește Gabriel Coveșeanu (Cove).