CRBL a renunțat la Spania. Ce planuri are în România: “Câteva surprize interesante”

CRBL a părăsit Spania, după câțiva ani petrecuți aici, și a decis să revină acasă, în România, țara sa natală. Artistul și coregraful a explicat în cadrul unui interviu recent ce l-a determinat să ia această decizie radicală.

De ce a renunțat CRBL la Spania pentru România

Eduard Mihail Andreianu, pe numele său real, că se va muta în Spania pentru totdeauna, împreună cu întreaga sa familie. Invoca drept motiv traiul mai bun, spre deosebire de România, unde a revenit, de altfel, din 2022.

ADVERTISEMENT

CRBL spune că și-a dat seama că tot mai bine este în țara natală, chiar dacă cum locuiește cu chirie, căci a vândut toate bunurile în 2020. Interpretul în vârstă de 45 de ani are planuri mari pentru 2024, despre care mărturisește că l-a început bine.

”A fost un an bun, un an ok, un an frumos (2023, n.r). 2024 o să fie mult mai bun, pentru că am pregătit eu multă muzică, am rămas puțin în urmă. Am tot călătorit de colo, colo și anul acesta am rămas în urmă. Și anul acesta este doar muzică, în primul și în primul rând, și câteva surprize interesante.

ADVERTISEMENT

Am așa un entuziasm de la 1 ianuarie, pentru că 2024 a început lunea. Și, cum de luni mă apuc de orice, chiar de luni m-am apucat. Și de partea sportivă și de partea muzicală creativă. O să fie un an extraordinar”, a detaliat CRBL pentru

CRBL: ”Să renunț la România este imposibil”

Artistul și-a exprimat printre rânduri și iubirea profundă pe care o poartă României, un alt motiv care l-a împins să abandoneze Spania. A observat cum câțiva colegi de breaslă sunt încă prin străinătate, însă el a realizat că nu ar putea sta departe definitiv de origini.

ADVERTISEMENT

”Nu am cum să renunț la țara mea, în ruptul capului. Pot să călătoresc în tot felul de colțuri ale lumii și să mă așez pentru o perioadă, dar să renunț la România este imposibil.

Au fost colegi care au lăsat în urmă România, dar nu e cazul meu. Am fost plecat, am văzut cum e, m-am distrat, m-am relaxat, dar nu am cum să renunț la țara mea” , a mai precizat artistul.

ADVERTISEMENT

Printre toate acestea, adică despre soția lui, coregrafa Elena Vascu, și fetița lor, Alessia Ecaterina Andreianu. Interpretul mai spune că cele două sunt foarte bine și că au fost ocolite de virozele prezente acum, pe fondul temperaturilor foarte scăzute.