Crin Antonescu spune pe cine susține la Primăria Capitalei. „Am fost impresionat de modul cum s-a purtat cu mine”

Crin Antonescu, fostul lider al liberalilor, a declarat că îl susține „cu toată convingerea” pe medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei. Antonescu a precizat că nu s-a angajat în vreo campanie electorală.

Crin Antonescu spune că nu face campanie electorală

Crin Antonescu, fostul lider al , a declarat că îl susține pe medicul , candidatul coaliției PSD-PNL, la conducerea Primăriei Capitalei. Antonescu a ținut să precizeze că nu s-a angajat să-i facă campanie electorală medicului, nici altui candidat, dar Cîrstoiu l-a impresionat cu modul său „medical și uman” cu care l-a tratat, în trecut.

ADVERTISEMENT

„Eu nu sunt angajat în nici o campanie electorală. Este o susținere în nume strict personal. Este vorba de un raport cu un om pe care îl cunosc. Ceea ce voi spune nu trebuie inventariat. Nici de formațiunile care îl susțin pe Cătălin Cîrstoiu. Este adevărat că acest om, doctorul, profesorul Cătălin Cîrstoiu, este finul lui Băsescu și este adevărat că ne-am întâlnit, fără să ne cunoaștem dinainte, exact în cea mai fierbinte perioadă din 2012.

Am fost impresionat atunci de modul în care, din punct de vedere medical, uman, Cătălin Cîrstoiu s-a comportat cu mine, dar de atunci l-am cunoscut mai bine și nu mai e nimic de mirare”, a declarat Crin Antonescu la .

ADVERTISEMENT

Ce are în plus medicul față de alți politicieni

Dincolo de faptul că medicul Cătălin Cârstoiu este un om „calificat” și care „își respect profesia”, Antonescu a declarat că principalul motiv pentru care îl susține este că doctorul are energie, motivație și „pasiune” , atribute care le lipsesc liderilor politici de astăzi, care sunt blazați, „le știu de toate” și sunt „aroganți”.

„El îl susțin cu toată convingerea în demersul în care s-a implicat. Vorbim despre un om care este cu adevărat calificat, un om despre care am văzut cum și cât își respectă profesia, dar nu de asta îi acord încrederea mea. Ce ma impresionează pe mine la Cîrstoiu este un fel de pasiune, de energie, ce lipsește la decidenții politici de ieri, de azi și de mâine.

ADVERTISEMENT

Avem de-a face cu oameni care le știu pe toate, oameni aroganți, oameni care, deși ocupă acele funcții, spun că nu pot face nimic. El are energia să spună că poate face ceva. Pasiunea, priceperea, optimismul său mă fac să îl cred”, a spus fostul lider al PNL.

„Nu am nimic personal cu Nicușor Dan”

Crin Antonescu a mai spus că nu vede alți candidați să se compare cu Cîrstoiu, chiar dacă nu este singurul care poate fi un primar bun, dar cu nu dorește să „meargă mai departe” și nici „nu-l interesează”.

ADVERTISEMENT

„El (Cîrstoiu) chiar reprezintă o șansă la Primaria Bucureștiului și mă aștept să primească susținerea pe care și-au asumat-o. Are toate motivele să dea o șansă Bucureștiului și bucureștienilor (…) Eu nu susțin că profesorul Cătălin Cîrstoiu este singurul om care poate fi un primar bun al Capitalei.

Am în față niște candidați, puțini. Nu am nimic personal cu Nicușor Dan, dar nu doresc să merg mai departe cu acest primar general. Nu e vorba aici de apă caldă, că eu am avut, nu de la el, dar am avut. Varianta Piedone, are șansa sa, electoratul său, tot respectul, dar iarăși nu mă interesează”, a spus Antonescu