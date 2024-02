Cristi Balaj, explicaţii pentru asistenţa scăzută la meciurile CFR-ului din Gruia: „Sunt foarte multe evenimente în Cluj-Napoca”

înainte de meciul cu FC U Craiova 1948. Aly Abeid este indisponibil, însă ardelenii își pot pierde cel mai bine cotat jucător din lot.

Cristi Balaj, convins că CFR Cluj are foarte mulți suporteri în România: „Tinerii au crescut în 5 ani cu noi campioni”

Cristi Balaj a vorbit despre sondajul echipelor cu cei mai mulți fani din România: „Mi-am adus aminte de statistica prezentată cu numărul de suporteri. Sunt frumoase discuțiile unora cărora le convine, altora cărora nu le convine și contestă în funcție de locul ocupat în clasament.

N-ai cum să contești o statististică sau îți trebuie argumente. Cât timp n-ai fost acolo alături față de cei care au făcut acel sondaj. Este greu de discutat. Am văzut și procentul nostru.

Știu un lucru clar: că în ultimii 6 ani tinerii care iubesc fotbalul au crescut în 5 ani cu CFR Cluj campioană. Și raportându-mă la ce îmi spunea vânzătorul de echipament sportiv, același ca la alte cluburi, am fost detașați ca număr de tricouri”, a spus președintele lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

Cristi Balaj știe de ce CFR Cluj are puțini fani la meciurile de acasă: „Dacă aveam aceleași facilități…”

Cristi Balaj e de părere că CFR Cluj este din ce în ce mai apreciată în România și va căpăta un bazin de suporteri din ce în ce mai mare: „Plus că fiind de notorietate că suntem echipa care am reprezentat mult mai bine în competițiile europene România atunci este de înțeles ca la nivel național să avem atât de mulți suporteri. Pot să spun că sunt nemulțumit, că mi-aș fi dorit mai mult. Datorită rezultatelor obținute în ultimii ani există justificare”.

Cu toate acestea, în acest sezon, CFR Cluj are o medie de spectatori în Gruia de 6.460 de fani, abia pe locul 8 din 16 echipe: „Probabil că dacă am avea aceleași facilități pe care le au alte stadioane, adică transport în comun, locuri de parcare și multe altele am avea probabil.

Clujul are foarte multe evenimente: culturale, Translylvania Open, n-ai cum. Și acolo dacă vedeai meciurile din calificări tribunele au arătat diferit față de semifinale sau finale.

Baschetul strânge foarte, foarte mulți spectatori. U Cluj reprezintă o mândrie pentru ceea ce înseamnă orașul Cluj și baschetul la nivel național. Sunt curios ce vor face când vor trebui să respecte regula. Însă în Europa există fotbal, locuri libere și după aceea alte sporturi”.

Recordul de asistență în Gruia în acest sezon a fost stabilit la derby-ul cu Rapid când pe stadion Constantin Rădulescu au participat 13.100 de spectatori, cu aproape 400 de fani mai mult decât la meciul cu FCSB.

Cristi Balaj, explicații pentru numărul scăzut de spectatori la meciurile lui CFR Cluj