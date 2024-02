CFR Cluj pierde gratis un jucător de naţională?! „Dragostea cu forţa nu se poate!”.

. Cristi Balaj a mai anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Adrian Mutu poate pierde cea mai importantă piesă din defensivă.

CFR Cluj rămâne fără Cristi Manea la finalul sezonului: „Depinde de el”

că fundașul dreapta a refuzat să își prelungească înțelegerea care îi expiră la finalul sezonlui: „Asta este. Dragoste cu forța nu există. Antrenorul va decide dacă va juca.

Doar că atunci când valorile sunt apropiate, și mă gândesc la orice club, mă gândesc că te folosești de jucătorul care reprezintă o soluție și în proiectele tale de viitor. Și asta în mod special se întâmplă la jucătorii tineri.

În primul rând depinde de Manea și după aceea de restul. Mi-e greu să cred că există vreun antrenor care să aibă un jucător foarte bun, în formă și să nu îl întroducă în teren indiferent dacă mai are contract sau nu”.

CFR Cluj e gata să piardă cel mai bine cotat jucător din lot și unul dintre cei mai importanți din ultimii ani

Cristi Manea este un titular incontestabil în banda dreaptă a apărării lui Adrian Mutu, dar și a lui Edi Iordănescu la naționala României. În acest sezon, jucătorul în vârstă de 26 de ani a evoluat în 13 meciuri și a reușit un gol.

Dacă nu ar fi avut o accidentare la ligamente, cel mai probabil Cristi Manea ar fi ratat foarte puține din cele 16 partide la care a fost indisponibil.

Manea este de departe și cel mai bine cotat jucător din lotul lui CFR Cluj. Fundașul dreapta care își termină contractul la 30 iunie 2024 este evaluat de Transfermarkt la 3,2 milioane de euro.

Ce soluții mai are Adrian Mutu pe postul de fundaș dreapta

În acest moment, CFR Cluj are acoperit destul de bine postul de fundaș dreapta. Adrian Mutu îl mai are la dispoziție pe Vasile Mogoș, care are și patru meciuri la echipa națională a României.

Este însă singura variantă pentru „Briliant”, ceea ce înseamnă că în cazul în care Cristi Manea nu își va prelungi contractul, Neluțu Varga va trebui să bage din nou mâna în buzunar pentru a-i aduce un înlocuitor.

Cristi Balaj a recunoscut că CFR Cluj îl poate pierde gratis pe Manea