Cristi Brancu are Covid! În ce stare este prezentatorul de la Prima TV

Prezentatorul Cristi Brancu s-a îmbolnăvit de Covid! Realizatorul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV trebuia să apară în platoul show-ului său, însă debutul emisiunii a fost făcut cu studioul aproape gol.

Cristi Brancu are Covid-19

DJ Morris l-a strigat de mai multe ori, însă acesta nu și-a făcut apariția. A dat „Bună ziua” după câteva secunde de pe plasma din platou, spunându-le telespectatorilor că a ales să stea acasă deoarece a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Dincolo de starea lui de sănătate, care nu este una critică, acesta având o formă ușoară până acum, acesta a vrut să se asigure că ai săi colegi sunt bine și nu s-au pricopsit cu virusul de la el.

DJ Morris, colegul său de emisiune, l-a asigurat că este perfect sănătos.

Brancu a simțit de ieri un soi de răceală, însă diferită față de ce a avut până acum. Soția lui, Oana Turcu, a venit cu ideea să se testeze. I-a mulțumit imediat pentru sugestia pe care i-a făcut-o, căci astfel a aflat că are coronavirus, iar acum este izolat.

„Oana mi-a spus mai bine să fac un test”

„Sunt acasă. Azi facem emisiunea de acasă. Eu am reușit să cultiv o relație specială cu un fel de răceală.

Din 2014 am un fel de răceală ciudată, dar nimic nu prevestea… Azi am avut un altfel de răceală. Aseară, Oana mi-a spus mai bine să fac un test. Îi mulțumesc domnului doctor la care am fost”, a declarat Cristi Brancu la

a mai spus că nu are cine știe ce simptome, în afară de o tuse destul de sâcâitoare, pe care au observat-o și telespectatorii de-a lungul emisiunii acestuia. Vedeta Prima TV a spus că știe și cum s-ar fi infectat.

Acesta ar fi luat virusul de la o petrecere, căci a decis ca odată cu eliminarea restricțiilor să nu mai stea izolat de oameni, bucurându-se în sfârșit de libertate.