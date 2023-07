Cristi Brancu nu vrea să o mai critice pe Bianca Drăgușanu, după ce a făcut asta ani la rând. Ce l-a determinat

Cristi Brancu a mărturisit de curând că nu își dorește să mai lanseze critici la adresa Biancăi Drăgușanu, după ce o bună perioadă a pus-o la zid, subliniind că nu este un model de urmat de către tinerele din prezent. Ce l-a determinat pe prezentatorul de la Prima TV să-și schimbe atitudinea?

De ce renunță Cristi Brancu la criticile față de Bianca Drăgușanu

Acum câțiva ani, Cristi Brancu susținea cu vehemență că nu o va invita vreodată pe Bianca Drăgușanu în emisiunea sa, . Realizatorul nu vedea cu ochi relațiile tumultoase prin care ieșea în evidență fosta asistentă TV, dar și faptul că își vindea hainele de lux pe care nu le mai îmbrăca.

De asemenea, Cristi Brancu a pus-o la zid pe vedetă pentru povestea de dragoste cu Tristan Tate, pe care o începuse imediat după divorțul de Victor Slav, dar și pentru mariajul cu Alex Bodi. Atât Alex Bodi, cât și Tristan Tate au ajuns în evidența oamenilor legii pentru trafic de persoane sau violență fizică asupra femeilor.

Invitat recent într-o emisiune online, Cristi Brancu a precizat că va evita să se mai pronunțe asupra Biancăi Drăgușanu fiindcă nu mai vrea să judece oamenii. În trecut a simțit nevoia să puncteze că nu trebuie luată ca exemplu, fiindcă așa considera de cuviință.

”A fost o perioadă în care am considerat că trebuie să spun lumii că un model de viață nu este un model pe care aș vrea să îl ofer copilului meu. Am trecut de etapa aia, v-am povestit că nu mai judec oamenii.

În România, un anumit model de viață a devenit un model de urmat. Prin urmare, aceasta este o temă care, din punctul meu de vedere, este depășită, încheiată, uitați-vă la «Exclusiv VIP» ca să știți exact ce ne dorim de la viață!”, a spus Cristi Brancu în emisiunea

Cristi Brancu, despre Bianca Drăgușanu: ”Poate într-o bună zi o să găsim o cale pentru a fi în aceeași emisiune”

Cristi Brancu îi dorește fericire acum Biancăi Drăgușanu și are o părere bună despre situația în care se află. Din punctul său de vedere, Gabi Bădălău, partenerul vedetei, este ”un om minunat”. Totodată, prezentatorul i-a lăudat și fetița și pe fostul ei soț, Victor Slav.

”M-am distanțat de acest subiect, îi urez multă fericire! Văd că are un om minunat alături de ea, are un copil minunat. Copilul are un tată minunat, pe Victor Slav, cu care m-am mai întâlnit și este un tip foarte mișto. Au trecut 10 ani de la știrea asta! (…) Nu am nimic cu ea. Poate, cine știe, într-o bună zi o să găsim o cale pentru a fi în aceeași emisiune”, a mai comunicat moderatorul pentru sursa menționată.

În prezent lucrează la Prima TV, moderând emisiunea ”EXCLUSIV VIP”. Asta după ce în pandemie a fost nevoit să renunțe la formatul său de pe Antena Stars, ”Agenția VIP”.