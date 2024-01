Cristi Ganea, prima reacție după plecarea de la FCSB: „Am venit aici să mă simt important. Nu sunt genul să stea pe bancă”

Cristi Ganea a părăsit-o pe FCSB în această iarnă și , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Fundașul stânga nu l-a impresionat pe Gigi Becali și a fost trecut rapid de patron pe „lista neagră”. La revenirea sub comanda lui Gică Hagi, Cristi Ganea a ținut să o înțepe pe FCSB.

Cristi Ganea, prima reacție după plecarea de la FCSB: „Am avut un an destul de greu”

Cristi Ganea a fost adus de FCSB la începutul lunii septembrie 2023, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Fundașul stânga, care are 8 apariții la naționala României, a adunat doar 5 partide în tricoul „roș-albastru” și a intrat rapid în dizgrația lui Gigi Becali.

Finanțatorul liderului din SuperLiga în această iarnă. Fotbalistul de 31 de ani a semnat cu Farul. Fundașul a recunoscut că a avut parte de o primă parte a sezonului extrem de dificilă.

“Bine v-am regăsit. Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici. După cum știți, aici este casa mea, aici am crescut, de aici am ieșit în fotbalul mare. Am avut un an destul de greu, am trecut prin câteva probleme.

„Am venit aici să mă simt important. Nu sunt genul să stea pe bancă”

Am venit cu tot sufletul la echipă, să mă simt important și să îmi ajut echipa sa își îndeplinească obiectivele. Sunt într-un moment greu, pentru că nu am mai jucat în ultimul timp și nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă.

Nu îmi place ideea asta, mereu am fost învățat să joc”, a declarat Cristi Ganea, potrivit . Fotbalistul care a mai evoluat în Spania și Grecia a revenit sub comanda lui Gică Hagi.

Cristi Ganea a mai îmbrăcat tricoul formației lui Gică Hagi în perioada 2015- 2018, dar și pentru o scurtă perioadă în 2020. Ganea are în palmares titlul cucerit alături de „marinari” în sezonul 2016-2017. Jucătorul are o cotă de piață de 400.000 de euro, conform Transfermarkt.com.

Derby pentru Farul în primul meci oficial al anului

Cristi Ganea ar putea bifa prima apariție în tricoul Farului de la revenire în derby-ul cu Universitatea Craiova. Cele două rivale se înfruntă duminică, 21 ianuarie, ora 20:00, în etapa cu numărul 22 din SuperLiga. „Marinarii” ocupă locul 6, cu 30 de puncte după 21 de partide.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Cristi Ganea a avut ofertă din Grecia în perioada de mercato din această iarnă. Elenii îl voiau pe fostul fundaș al lui Panathinaikos și Aris împrumut până în vară, însă Gigi Becali a refuzat instant.