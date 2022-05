Cristi Manea, ironic după FC Argeș – CFR Cluj 0-6: „«Mister» o să ne certe că am dat prea multe!”

s-a impus fără drept de apel în partida cu FC Argeș, scor 6-0. Golurile meciului au fost semnate de Păun, Deac, Manea, Debeljuh (două goluri) și Petrila.

Cristi Manea, ironic după FC Argeș – CFR Cluj 0-6

La finalul meciului, Cristi Manea s-a declarat fericit pentru victoria neverosimilă obținută de CFR Cluj la Pitești. Totodată, fundașul campioanei României a spus, în mod ironic, că va fi supărat, din cauza faptului că elevii săi au dat prea multe goluri.

„Sunt foarte bucuros că am reuşit să câştigăm. Am început foarte bine. Sunt foarte fericit pentru golul marcat. Sper s-o ţinem la fel ca la meciul acesta. A fost o perioadă mai dificilă.

Nu am lovit-o tare, dar am prins-o curat. «Mister» o să ne certe că am dat prea multe. Azi eram campioni dacă nu se înjumătăţeau punctele. Am dat un semn de întrebare după ultimul meci”, a declarat Cristi Manea, la finalul partidei cu FC Argeș.

Ciprian Deac: „Nu există locul 2 pentru acest club!”

De cealaltă parte, Ciprian Deac a declarat faptul că, pentru CFR Cluj, nu exisăt locul 2 și că își dorește să câștige încă un titlu.

„Tot timpul a fost presiune. Dacă vom rata campionatul, doar noi vom fi de vină. În fotbal e plin de surprize. Am pierdut două meciuri în play-off şi te costă foarte mult.

Preferam şi 1-0. Sunt importante cele trei puncte. Nu există locul 2 pentru acest club. Avem cele mai bune condiţii. Nu are rost să ne ascundem. Ne dorim să câştige Craiova. Pot bate orice echipă”, a spus și Ciprian Deac.

În prezent, CFR Cluj se află pe primul loc din Casa Pariurilor Liga 1, cu 54 de puncte obținute.

În următoarea partidă din play-off, trupa lui Dan Petrescu o va întâlni, acasă, pe Universitatea Craiova. Meciul este programat sâmbătă, la ora 20:00.