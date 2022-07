Cristian Boureanu, sancționat după accidentul pe care l-a comis beat, pe plajă. Amenda uriașă pe care a primit-o

Trecutul îl bântuie pe Cristian Boureanu. Fostul politician a aflat, miercuri, 21 iulie, că are de plătit o sumă uriașă, ca amendă, unei firme de asigurări.

Cristian Boureanu, obligat să plătească o amendă de 63.000 de lei, după ce a comis beat un accident pe plajă

Cristian Boureanu va trebui să ofere 63.000 de lei despăgubiri unei firme de asigurări, după ce în 2017, a furat de pe o plajă din Mamaia un ATV, beat fiind, și a provocat un accident, scrie

Cristian Boureanu nu a apucat atunci decât 30 de secunde să se bucure de isprava sa, căci a lovit un bărbat de pe litoral. Atunci, reprezetanții ATV-ului au fost obligați să achite aproape 60.000 de lei. Asta în condițiile în care și autovehiculul a fost avariat.

Cei 63.000 de lei reprezintă cheltuieli de judecată, daune materiale, daune morale, dar și o dobândă. Pronunțarea nu este una definitivă, iar Boureanu poate face apel.

”Admite in parte cererea de chemare in judecată. Obligă pârâtul sa plateasca reclamantei urmatoarele sume: 60.222,97 lei, reprezentand despagubiri compuse din daune morale, daune materiale, cheltuieli de judecata; contravaloare dobanda legala penalizatoare aplicabila in raporturile civile, calculata de la data scadentei de 26.11.2019 si pana la data platii despagubirii.

Respinge ca neintemeiata cererea privind cheltuielile de executare silita. Obliga paratul sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata constand in taxa judiciara de timbru (2309,46 lei + 562,82 lei). Respinge ca neintemeiata cererea privind cheltuielile de judecata constand in diferenta taxa judiciara de timbru (148,71 lei). Cu drept de apel in termen de 30 zile de la data comunicarii.

Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronuntata, astazi, 21.07.2022, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”, au hotărât judecătorii, potrivit sursei citate.

Viața lui Cristian Boureanu în prezent

Cristian Boureanu este foarte discret cu viața sa în prezent, mai ales că are probleme cu legea. În mai, a fost condamnat la patru ani și trei luni de închisoare, într-un dosar legat de plata lucrărilor de la tronsonul de cale ferată București-Constanța

Hotărârea magistraților nu a fost una definitivă și a putut fi contestată în termen de 10 zile. În plan sentimental, Cristian Boureanu pare a fi tot singur.

Anul trecut, s-a despărțit de Laura Dincă, după o relație de 6 ani, însă anul acesta au fost surprinși din nou împreună. Cei doi au negat reluarea poveștii de dragoste.