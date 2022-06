Cristina Spătar împlinește 50 de ani. Calvarul trăit de cântăreață: “Am visat că a murit și a doua zi am aflat că are cancer”

Cristina Spătar rememorează frica îngrozitoare pe care a trăit-o atunci când a aflat că mama ei are cancer de colon. Avea doar 22 de ani când a început calvarul.

Cunoscuta cântăreță Cristina Spătar a avut o viată foarte grea, și-a pierdut mama când era foarte tânără, tatăl acum un an, după divorț a trebui să fie si mamă și tată pentru copiii ei, a muncit de când se știe. Și nu s-a dat bătută niciodată, nu a renunțat, a luat-o de la capăt și atunci când părea că nu mai poate. Astăzi, 17 mai, Cristina Spătar împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, cunoscuta cântăreață își aduce aminte de greutățile copilăriei, ne vorbește despre duritatea tatălui ei și despre blândețea fără egal a celei care i-a dat viață. Cristina Spătar ne dezvăluie ce-și dorește de ziua ei, ce muzică ar cânta acum dacă ar avea șansa s-o ia de la început și ne spune ce mai fac minunile ei, Aida și Albert. adevărul despre relația pe care o au copiii cu tatăl lor, omul de afaceri Alin Ionescu, și ce greșeli nu ar mai repeta niciodată.

La mulți ani, Cristina! Astăzi împlineșți o vârstă pe care nimeni nu ți-ar da-o ( 50 de ani). Cum reușești să arăți atât de bine și să ai atâta energie?

-Și eu mă minunez de unde am atâta energie, clar copiii mă țin în priză. Mergem înainte, nu avem ce să facem. Fac mult sport, merg la sală cât pot și cât am timp, încerc să mănânc numai iarbă verde, adică salate și broccoli și pește. În rest cred că-i vorba de tensiunea asta la care ești supusă când eșți mamă singură și trebuie să le faci pe toate, dormit puțin și până seara trebăluiești.

Ce-și dorește Cristina Spătar de ziua ei: “Vreau să ne luăm o căsuță, în rate”

Care este cea mai mare dorință a ta astăzi?

-De abia aștept să vină vacanța copiilor să dormim până la 10, asta e prima dorință. A două este legată de căsuța pe care mi-o doresc, plătită în rate bineînțeles, și sunt în discuții pentru ea. Apoi le doresc copiiilor mei sănătate și mie. La cât mai multe concerte să fie bani să plătim casa. Și poate resuesc să-mi schimb mașina. Și să fie soare și frumos în Italia, la Positano, acolo unde am plecat cu sora mea.

“Când am rămas însărcinată cu Albert am simțit că Dumnezeu este lângă mine”

Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată?

-Cel mai frumos cadou, sinceră să fiu, sunt copiii mei. Am făcut atât de multe fertilizări iar când am rămas însărcinată cu Albert am simțit că Dumnezeu este acolo lângă mine. Sigur că am primit mașini, ceasuri, bunuri materiale care vin și se duc, pe care le-am vândut, dar copiii sunt cadoul cel mai important.

Ce mai faci, Cristina? Ce fac Aida și Albert? Cu ce te mai ocupi?

-Cresc, anul asta Albert face 13 ani, e înalt cât mine, când se ridică dimineața din pat direct la mine vine, mă ia de gât și-mi spune că mă iubește. Singură fiind, anii ăștia m-au întărit foarte mult, nu știu cum am reușit. mi-au fost forță și iată că au trecut 13 ani și totul e bine. Aidei îi place să se joace la calculator, merge în prima ei tabăra și Albert e cu fotbalul, este înnebunit și face de performanță.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul acesta?

-Sunt în discuții cu unii și cu alții, am scos recent un nou single, “Baila”. Mă tot sună impresarii de la cazinouri și îmi cer să le cânt manele, dar eu cânt populară, nu manele. M-am axat pe folclor și intenționez să avem multe concerte anul asta.

Cristina Spătar, amintiri din copilărie: ”Sor-mea mă bătea, mă închidea în baie, eram ca Stan și Bran, ea mai grăsună eu schiloadă”

Cum a fost copilăria ta? Ce fel de fetiță ai fost, nebunatică sau cuminte?

-Eram timidă și cuminte, eram cel mai bun copil. Sora mea era opusul meu, se urca în copaci și-și spărgea capul. Sor-mea mă bătea, mă închidea în baie, eram ca Stan și Bran, ea mai grăsună eu schiloadă, normal că mă bătea chiar dacă e mai mică cu 2 ani decât mine. Chiuleam de la școală, cu o colegă de-a Narcisei și cu una de-a mea și ne apucam să gătim acasă. Venea mama de la muncă și râdea de noi, pentru că la bucătărie nu ne certam, nu ne băteam. De mici tot timpul nostru liber îl alocam muzicii, era în Onești un profesor cu orchestră și repetam cu el. Atâta panaramă făceam în casă încât veneau vecinii să-i roage pe părinți să ne dea la operă, numai să scape de noi.

“Mi-am spart capul cu un leagăn, era să mor”

Mi-a povestit maică-mea că mi-am spart și eu capul cu un leagăn. Stăteam în Onești, la etajul 2 și eram afară cu o fată în față blocului. Ea stătea și se uita pe geam și a văzut exact când m-a lovit leagănul. Era să mor atunci. Când m-a văzut bunicul s-a speriat atât de tare încât a spus “mai bine cădeam și muream eu”. A doua zi a căzut de pe o schelă și a murit, aveam 4 ani atunci. Era un om muncitor și cânta la vioară la casă de cultură din Onești.

Când ți-ai dat seama că muzica este destinul tău? Părinții te-au susținut?

-De când eram mici, și eu și sor-mea, cântam muzică folk și ne-a dat mama la chitară și pian în Onești. Eu aveam vreo 5 ani și țin minte că mama achita cursurile cu mălai, ulei sau zahăr pentru că era gestionară la un mare magazin alimentar și așa îi ajuta pe toți. Nimeni nu dorea bani, doreau produse. Apoi am făcut Școala populară de artă din București.

Ce studii are Cristina Spătar

Când erai copil făceai zilnic naveta Onești- București. Cum ai rezistat? La cât te trezeai și la cât ajungeai acasă?

-La 3 dimineața plecam la București, ajungeam direct la cursuri, unde învățam cu George Natzis și Gloria Bordea, unii din cei mai buni profesori la vremea respectivă. În paralel am făcut și o școală de modelling care să mă ajute să-mi înving timiditatea. De fapt sunt personajul care a făcut toate cursurile din lume. Am făcut și școala de televiziune Tudor Vornicu. Aveam 37 de ani, îl născusem pe Albert și m-am apucat de școală. Intrasem într-o depresie post natală și am zis să mai ies puțin din mediul meu. Am făcut apoi un curs de bucătărie cu Chef Patrizia, găteam și mâncam seara, a fost foarte frumos. După ce am divorțat m-am apucat de fashion design. Nu am facultate, nu am studii superioare, dar am făcut o grămadă de școli ca să compensez.

Ți-ai iubit mama extraordinar de mult. Ce te-a învățat, cum te-a format pentru viață? Ce a însemnat mama ta pentru tine?

-Mama a fost de o blândețe extraordinară, chestie pe care mi-a insuflat-o și mie. Contrar tatălui meu dur, femeia obținea de la noi tot ce dorea numai cu vorba bună și dulce. Am învățat atunci că vorba dulce mult aduce. Mama m-a învățat să am bun simț, să las de la mine, să întorc obrazul, să fiu altruistă. Copiii mi-i cresc așa cum ne-a crescut ea, fără bătaie și fără scandaluri.

“Tata era foarte dur, ne bătea din orice, el așa ne-a educat” ne spune Cristina Spătar despre capul familiei

Cum era tatăl tău?

-Tata era foarte dur, ne bătea din orice, el așa ne-a educat. Mama a fost foarte blandă și el foarte aspru, a făcut militărie cu noi, așa vedea el lucrurile. Când eram prin clasa a 11-a, eram deja mari, mai înalte decât el, nu am intrat la ora 10 în casă și să vezi ce bătaie ne-am luat. Eu mereu îl amenințam că plec de acasă și după clasa a 12-a am plecat la Bucureșți, și eu și sor-mea, unde ne-am angajat și cântam pe terasa unui restaurant. Am strâns bani și așa ne-am luat un apartament în Drumul Taberei, cu 3 camere.

“Ne zicea că ne iubește, mai ales după ce am plecat de acasă”

Anul trecut …și tot mă gândesc că duritatea asta n-a mers deloc. Dacă avea de ce să fie așa, poate era ok. Dar el a încercat să facă militărie cu noi și, la un moment dat, ne-am îndepărtat de el. Unde eram fete și vroia el să fim cuminți…cine știe ce-o fi fost în mintea lui. Mi-era milă de el. Tata a fost strungar în Onești, un muncitor foarte apreciat, era foarte căutat de oameni. Ne zicea că ne iubește, mai ales după ce am plecat de acasă. A suferit mult după ce a murit mama, l-am ajutat până în ultima zi a vieții lui.

Care sunt hobbyurile voastre, ce va place să faceți atunci când sunteți împreună?

-Ne uităm la filme și seriale pe Netflix, iar mami face ceva bun de mâncare să fie de ronțăială. Copiii mei sunt foarte maturi și le pun și filme serioase, cu subiecte mai greu de înțeles, îi las să se uite și le explic. Copiii din ziua de azi sunt mult mai înțelepți, ai mei s-au maturizat repede prin prisma divorțului și a rupturii. I-am dus și la psiholog atunci. Ne place să mergem la cinema, să mergem în parc cu bicicletele și trotinetele.

“Nu petrec vacanțele cu tatăl lor pentru că nu i-a invitat” ne spune Cristina Spătar de urmările divorțului

Mai petrec timp cu tatăl lor?

-Nu petrec vacanțele cu tatăl lor pentru că nu i-a invitat, dar eu îi duc foarte des să-l vadă. Nici Aida, nici Albert nu prea solicită asta, dar eu îi încurajez să aibă o relație bună cu tatăl lor și îi duc cât de des pot, să nu piardă legătura.

Cristina Spătar, despre eforturile de a avea urmași: “Dacă am câștigat ceva în viața asta, sunt copiii”

Tu ai făcut mari eforturi să îi ai pe Aida și pe Albert. Ce poți să le sfătuieșți pe femeile aflate în aceeași situație? Ce ar trebui să facă și ce nu?

-Să gândească super pozitiv, să spună clar că o să aibă copilul, să insiste, să apeleze la specialist fără nicio reținere. Să facă acești copii pentru că merită tot sacrificiul din lume, este cel mai fain lucru din lume să fi mamă. Nu-mi vine să cred când mă uit la ai mei că eu am fost în stare să fac așa ceva. I-am făcut la bătrânețe dar asta e. Le mai zic “când n-oi mai fi eu să faceți așa și așa” și Aida plânge și zice “ nuuu, mami”. Amândoi mă iubesc enorm. Dacă am câștigat ceva în viața asta, sunt copiii.

“Am visat că a murit, am văzut mașina cu flori și a doua zi am aflat că are cancer”

Când ți-a fost cel mai frică?

-Cel mai frică mi-a fost când am aflat că mama are cancer. Numai asta visam. Am avut o premoniție înainte să afle ce are. Am visat că a murit, am văzut mașina cu flori, cum sunt înmormântările la țară. Ea se simțea rău și eu știam asta, avea deja probleme cu colonul și eu am rugat o să meargă la doctor dar muncea și nu avea timp, nu s-a dus când trebuia. La 3 dimineața, după ce am visat-o, m-am dus la ea plângând în hohote și rugând-o să mergem a doua zi la medic. Așa a aflat că are cancer și în ’94 a început calvarul, aveam 22 de ani. Am înțeles că nu mai sunt șanse, că are metastaze, nu-mi doream decât să mor eu în locul ei, să nu trăiesc experiența asta, să n-o văd în groapă. Mi-a fost frică să nu-mi pierd mama și să nu divorțez și ce ce mi-a fost frică nu am scăpat.

Cristina Spătar, cel mai mare regret: “Îmi pare rău că am ales greșit”

Ai vreun regret, pe plan personal?

-Da, îmi pare rău că am ales greșit, dar nu avem de unde să știm. Căsnicia este o loterie, dacă nu alegi bine…asta este. Acum consider că așa a fost să fie, fiecare avem de dus o cruce, în viața asta avem de primit niște lecții din care să învățăm și, probabil, au rostul lor. Trebuie să învățăm să apreciem atunci când vom găsi persoana potrivită.

“Nu m-aș mai grăbi să mă mărit”

Dacă ar fi să o iei de la început, ce lucruri nu ai mai repeta?

-Nu m-aș mai grăbi la măritat. Eu m-am grăbit atunci ca să pot avea copii, asta a fost motivul principal pentru care mi-am dorit căsnicia. Am vrut o familie și copii. Pe plan profesional poate aș începe direct cu folclor, mai ales că mama mă sfătuia să cânt genul asta de la început și eu râdeam când o auzeam. Atunci eram mici și nu înțelegeam cât este de valoros folclorul, și spun asta din tot sufletul. Este o muzică ce rămâne cu adevărat în timp.

Ești și mama și tată pentru copiii tăi. Cum ar trebui să fie bărbatul căruia să-i acorzi, acum, o șansă? Ce calități ar trebui să aibă?

-Să le aibă pe toate, din prima, să aibă totul. Să iubească copiii, să fie foarte deștept, să fie un bărbat foarte responsabil. Ca să nu mai zic să fie un domn realizat la vârsta lui.