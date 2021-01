Cristian Tudor Popescu, criză de nervi în direct la TV: „Suntem jurnaliști sau ce dracu suntem?”

Cristian Tudor Popescu a răbufnit la adresa moderatorului de la Digi 24 din cauza unei burtiere greșite, care-l cita incorect.

Gazetarul intrase în direct pentru a comenta în stilul caracteristic incidentele din SUA, însă a fost citat incorect pe burtieră, lucru care l-a scos din minți.

„C.T.Popescu: Eu mă așteptam la incidente”, scria pe burtiera care l-a scos din minți pe CTP, pentru că cei de la Digi 24 ar fi minimalizat cele spuse de jurnalist.

Cristian Tudor Popescu, nervos pe moderatorul Digi 24

„Domne, nu, nu puneți de acolo! Titrați acum pe ecran – C.T.Popescu: Eu mă așteptam la incidente. Am pronunțat eu așa ceva? O propoziție tâmpită ca asta? Că mă așteptam la incidente? Păi astea sunt incidente? Suntem jurnaliști sau ce dracu suntem? Acesta este terorism la nivel de stat”, a răbufnit CTP în direct la Digi24.

Mai mult, Cristian Tudor Popescu și-a manifestat din nou aversiunea față de Donald Trump și l-a comparat pe acesta cu Adolf Hitler.

„Mă așteptam, dar nu la aceste imagini. La Digi 24 de trei luni de zile repet, spun, am spus-o de fiecare dată m-a străbătut un fior. Poate vă amintiți. Acest individ, Trump, este capabil de orice. Va recurge la orice mijloace pentru a-și păstra puterea. Asta se întâmplă acum.

Văzând imaginile am senzația unui serial prost, cum sunt atâtea pe net cu scenariul fiind complot împotriva Americii. Ăsta e terorism la nivel de stat, lansat în câteva ore de către președintele SUA.

Același președinte care le-a cerut suporterilor lui să vină și să intervină. Ce vedem este cea mai gravă lovitură la adresa statului american, la adresa ideii de America, de la războiul civil încoace.

Au năvălit în capitolu, vă dați seama. Nu e Koreea de Nord, ISIS, Al Qaeda, e vorba de cetățeni americani care năvălesc în templul democrației. În 1991, năvăliseră minerii în Palatul Victoria n-au reușit să intre. Au pătruns în sediul Parlamentului care era în Dealul Mitropoliei atunci. N-au ajuns să se așeze în scaunul președintelui Parlamentului. I-a liniștit Ion Rațiu.

Donald Trump vrea dictatură, ca el și familia lui să rămână ereditar pe viață la conducerea SUA. Acești oameni vor să răstorne statul democratic și să fie dictatură ca în țările africane. Nici măcar Putin nu a fost pus în poziția respectivă prin lovitură de stat, prin năvălirea acestor teroriști în sediile parlamentelor.

Statele Unite se situează sub China și sub Rusia. Spre deosebire de Hitler, Donald Trump nu are suportul elitelor. Vrea să transforme America în Reich-ul peste 1000 de ani”, a declarat CTP.