Cristiano Bergodi a explicat cauza ratarii titlului la U Craiova: “A intervenit frica”

Cristiano Bergodi a fost foarte trist după ce echipa sa a pierdut finala cu Universitatea Craiova și nu înțelege cum elevii săi nu au putut să gestioneze soarta partidei, mai ales după ce oltenii au deschis scorul prin Dan Nistor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bergodi putea fi al treilea antrenor italian care câștiga titul în România, după Walter Zenga, cu amendamentul că Țiți Dumitriu a stat pe banca tehnică la ultimele trei meciuri ale FCSB-ului din sezonul 2004-2005, și Andrea Mandorlini.

CFR Cluj câștigă al treilea titlu consecutiv din Liga 1 după o partidă plină de dramatism. Elevii lui Dan Petrescu s-au impus cu 3-1, deși au fost conduși cu 1-0 după golul superb înscris de Dan Nistor în minutul 10.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a explicat de ce Craiova a ratat titlul

Cristiano Bergodi a explicat de ce Universitatea Craiova a ratat titlul în acest an și pune accent pe lipsa experienței și pe frica apărută în rândul jucătorilor:

„Nu e un moment incomod, nici dificil. Trebuie să învățăm să și pierdem. Vreau să le mulțumesc băieților pentru tot ce au făcut în această perioadă și pentru că au dat o speranță fanilor”.

ADVERTISEMENT

„Cred că a intervenit frica!”

„CFR-ul are punct forte fazele fixe, iar noi am luat un gol care nu trebuia să-l luăm. CFR-ul e o echipă foarte bună, noi am făcut o minune să ajungem până la ultimul meci și trebuie felicitați băieții.

Cred că a intervenit frica și credc că nu am fost pregătiți mental pentru acest meci. Băieții erau dezamăgiți, dar le-am spus să țină capul sus, dar repet, ce au făcut ei e un mare lucru. O să vedem ce va fi în sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu cred că am dat o speranță mare fanilor, iar în viitor vom fi mai buni, acum trebuie să știm să pierdem”, a mai spus Cristiano Bergodi la finalul partidei.