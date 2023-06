Cristiano Bergodi a recunoscut în presa din Italia că a fost în negocieri cu CFR Cluj. Motivul pentru care a refuzat și cum s-a simțit în România

Cristiano Bergodi a fost aproape să fie numit antrenorul lui CFR Cluj, însă .

Cristiano Bergodi, declarații în presa din Italia: „Vreau o altă experiență”

Cristiano Bergodi a vorbit despre oferta de la CFR Cluj. Fostul antrenor al lui Sepsi e însă cu gândul la Lazio: „A existat un contract, dar am vrut să aștept. Voi merge în vacanță, apoi poate vor merge să văd echipa lui Sarri, Lazio, cum inima mea este «biancoceleste». Vom vedea”.

ADVERTISEMENT

Deși îi este dor de țara natală, vrea să își continue cariera în SuperLiga: „M-aș întoarce cu drag (n.r. în Italia), dar în România m-am simțit bine. De asemenea, mi-ar plăcea o nouă experiență pe teritoriul României, pentru o nouă provocare și ambiții noi”.

Bergodi a explicat și de ce nu a mai continuat la Sepsi, unde a cucerit nu mai puțin de trei trofee: „(n.r. cum a fost la Sepsi?) Minunat, frumos! Am ajuns când eram pe antepenultimul loc. În 18 luni, am câștigat trei trofee.

ADVERTISEMENT

Anul acesta, am ajuns în play-off și am câștigat Cupa. Sunt mulțumit. (n.r. de ce a plecat) Vreau o altă experiență. Am simțit că am dat totul”, a spus italianul pentru .

Cristiano Bergodi, înlocuit de un alt italian la CFR Cluj. Ecouri în presa din Italia

Presa din Italia a scris că : „Numirea lui Andrea Mandorlini la Cluj este foarte aproape. Luna iunie este recunoscută pentru numărul mare de mutări care se fac la nivelul băncii tehnice. Nu numai în ceea ce privește cluburile din Italia, însă.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini este pregătit să devină antrenorul principal al lui CFR Cluj. El va semna un contract pe un an cu opțiune de prelungire pentru încă unu.

Mandorlini, în vârstă de 62 de ani, este pregătit să plece în România, unde se va întâlni cu un alt italian, portarul Simone Scuffet.

ADVERTISEMENT

În sezonul recent încheiat, pe care l-a petrecut pe banca celor de la Mantova, în Serie C, a retrogradat după ce a pierdut barajul de menținere / promovare cu Albinoleffe. Pentru Mandorlini, această mutare ar reprezenta o revenire la CFR Cluj, după ce a mai antrenat acolo în sezonul 2009-2010”.