Rapid . Deși au condus de două ori, cu 1-0 și 2-1, giuleștenii se întorc la București cu un singur punct. Cristiano Bergodi nu face o tragedie după cele două puncte pierdute de Rapid.

Cristiano Bergodi, dezamăgit după UTA – Rapid 2-2: „Am luat două goluri prostești”

Funsho Bamgboye a fost jucătorul meciului pentru Rapid, reușind o „dublă”. La ambele goluri, autorul pasei decisive a fost Claudiu Petrila. Pentru formația lui Mircea Rednic au înscris Rareș Pop și Luckassen, fostul atacant din Giulești. Cristiano Bergodi i-a felicitat pe jucători pentru cele două goluri marcate la Oradea. .

ADVERTISEMENT

„A fost un meci bun, dar e păcat când dai două goluri în deplasare și nu câștigi. Asta e. E un punct în deplasare, dar trebuia să câștigăm, am condus cu 2-1. Am riscat și am pierdut meciul.

Cine a jucat, a jucat bine. Nu putem spune că au lipsit jucători. Nu vorbesc de cine e absent. Nu stau să mă gândesc de ce nu e Rrahmani. Sunt mulțumit de ce a jucat Stan, un copil de 18 ani.

ADVERTISEMENT

Nu e problemă. E faptul că a trebuit să gestionăm mai bine când am condus cu 2-1. Am reușit două goluri extraordinare, cu minge pe jos. Am luat două goluri prostești și asta a fost.

„Suntem dezamăgiți. Nu facem o tragedie”

Suntem toți dezamăgiți. Normal, credeam că putem să câștigăm. Erau importante trei puncte cu UTA Arad. Rămânem cu un punct și mergem înainte fără să facem o tragedie. Păcat că am pierdut două puncte.

ADVERTISEMENT

Sunt mulțumit pentru că Funsho a dat două goluri. Încep extremele să dea gol. Petrila a ieșit în evidență și astăzi, în prima repriză a jucat foarte bine. Din păcate, am luat două goluri. Trebuie să analizăm. Să avem răbdare și mergem înainte.

Nu cred că trebuie să ne afecteze. Nu există să ne afecteze acest rezultat. Un punct după o prestație bună, două goluri în deplasare. Mai trebuie să reglăm niște lucruri, să discutăm unde am greșit, s-a văzut ușor unde am greșit. Băieții sunt dezamăgiți pentru că am făcut un meci bun”, a declarat Cristano Bergodi, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

În minutul 42 al meciului UTA Arad – Rapid a avut loc o fază controversată. Șutul lui Marko Stolnic a fost respins de Andrei Borza la limită de pe linia porții, însă reluările lasă de înțeles că balonul a intrat în poartă. Faza a fost revăzută cu ajutorul VAR-ului, iar golul nu a fost validat.

Rapid ocupă locul 3 în clasament, cu 23 de puncte în 13 partide. De cealaltă parte, UTA Arad se află pe locul 14, cu 11 puncte în 12 partide. Arădenii joacă pe 26 octombrie meciul restanță din etapa a 5-a cu Farul.