Cristiano Bergodi e mulțumit, chiar dacă Sepsi rămâne fără victorie în 2023. ”S-au dăruit pe teren”

Sepsi Sf.Gheorghe a deschis scorul în partida cu FC Botoșani, însă n-a izbutit să obțină primul succes din 2023. , însă rezultatul îi mulțumește pe covăsneni. Evident, în contextul în care din minutul 55 au evoluat cu un om mai puțin.

Regretul lui Cristiano Bergodi după FC Botoșani – Sepsi 1-1: ”De la 2-0, în aceeași fază, am ajuns la 1-1”

Ținând cont că FC Botoșani este una dintre echipele care îi vizează locul între primele șase, remiza obținută pe terenul acesteia este un rezultat pozitiv. Mai ales în contextul în care din minutul 55 echipa oaspete a avut un om mai puțin după eliminarea lui Păun.

Aceasta a fost, de altfel, și opinia lui Cristiano Bergodi. ”Echipa mea a dat dovadă de caracter. Astăzi nu li se poate reproșa nimic. Pentru că am rămas în zece oameni și băieții s-au descurcat foarte bine. Îi felicit pentru că este vorba despre un rezultat pozitiv.

S-au dăruit pe teren, au avut ambiția de a câștiga cel puțin un punct. Păcat însă că se poate spune că de la 2-0, în aceeași fază, am ajuns imediat la 1-1.

Am avut o ocazie de a ne desprinde, după o acțiune foarte bună, cu o combinație excelentă, în condițiile în care pe un astfel de teren nu era ușor de făcut. Sunt mulțumit însă, pentru că este un punct, și nu este ușor să îl câștigi la Botoșani.

Am fost un pic nervos, pentru că era miza. Pentru că nu meritam să pierdem acest joc. Este adevărat, am avut și un pic de noroc la ultima fază, dar și noi am avut ocazia mare de a face 2-0 și ne-am trezit egalați.

Încercăm să facem un rezultat bun cu Hermannstadt. Este un meci foarte-foarte important. ”, a spus Cristiano Bergodi la finalul partidei.

”O remiză echitabilă”

O părere similară a avut și Cosmin Matei, autorul golului echipei oaspete. ”A fost un meci dificil. Cred că este o remiză echitabilă ținâd cont că am jucat în inferioritate numerică 40 de minute.

Este un punct bun pentru noi, în deplasare. Orice punct contează, mai ales atunci când îl obții în condiții speciale. Cred că am arătat foarte bine în prima repriză. Dar jocul a curs de așa natură încât a trebuit să ne retragem.

Noi tot timpul jucăm la victorie, în fiecare meci mergem sus, în ofensivă. Jucăm un fotbal frumos, plăcut, și de aceea toate meciurile noastre se terină cu gol sau goluri.

Acum avem meci acasă, cu Hermannstadt, și ne concentrăm să obținem cele trei puncte. Sunt vitale pentru noi în lupta pentru play-off”, a precizat Matei.

”Un meci special”

În formația oaspete a evoluat și , jucător împrumutat de la Caykur Rizespor. El a mai evoluat în prima ligă din România la FC Botoşani, în perioada 2018-2022.

”A fost un meci special. Suporterii m-au aplaudat și le mulțumesc frumos. Am petrecut ani frumoși aici. Aveam o problemă medicală, dar am vrut să fac deplasarea. Și a trebuit să intru.

Mă bucur că am revenit în România. Am spus mereu, oamenii de-aici sunt foarte buni, și la Sfântu Gheorghe, și la Botoșani. Am vorbit înainte de a veni aici cu Valeriu Iftime. Și am luat decizia să vin la Sepsi. Este o echipă foarte bună, și le mulțumesc pentru interes.

Este un punct care ne duce la o diferență bună. Trebuie să câștigăm acasă, pentru că anul acesta n-am învins, și cu o victorie cu Hermannstadt cred că o să facem un pas mare către play-off.

Nu o să fie un meci ușor. Echipa aceasta avea 9 puncte în plus obținute pe teren, iar acest lucru arată că este o formație foarte bună. Trebuie să ne pregătim foarte bine. Suntem obligați să câștigăm”, a spus Papa.