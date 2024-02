Rapid – FC Hermannstadt, LIVE de la ora 20:00. A 5-a victorie consecutivă pentru giuleșteni?

Meciul Rapid – FC Hermannstadt are loc vineri, 16 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 26-a din SuperLiga. Deși are patru victorii consecutive în noul an pentru Rapid confruntarea cu sibienii nu va fi deloc una ușoară. Echipa din orașul de pe malurile Cibinului este foarte bine organizată și o serioasă candidată pentru intrarea în play-off.

Unde se joacă meciul Rapid – FC Hermannstadt

Întâlnirea Rapid – FC Hermannstadt se dispută vineri, 16 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Superbet Arena din cartierul Giulești din București, în etapa a 26-a din SuperLiga și, cu siguranță, sunt mari șanse pentru încă un sold-out, mai ales și pentru faptul că adversarul chiar este unul greu de ucis.

Va fi un meci absolut special pentru doi oameni cheie ai Sibiului, președintele Dani Coman și antrenorul Marius Măldărășanu, oameni cu îndelungat trecut rapidist ca jucători, care vin acum în postura de inamici ai echipei lor de suflet. Dar ambii sunt profesioniști și știu că se află la un alt club iar munca lor trebuie să aducă rezultate acolo unde sunt, indiferent de simpatiile din suflet. Dar, cu siguranță, fiind foarte respectați de fanii Rapidului, vor avea parte de o primire plină de fair-play din partea acestora.

Cine transmite la TV partida Rapid – FC Hermannstadt

Partida – FC Hermannstadt se joacă vineri, 16 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul Superbet Arena din cartierul Giulești din București, în etapa a 26-a din SuperLiga și va fi televizată pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București vineri, 16 februarie, va fi o vreme cu cer variabil, mai mult noros, dar nu există nici un pericol de precipitații, care să creeze probleme suprafeței de joc. Maxima zilei va ajunge la 10 grade la ora amiezii iar la startul partidei vor mai fi în jur de 5 grade. Va conduce acest meci arbitrul George Vidican din Satu Mare, un arbitru din generația nou, dar oricum o alegere ciudată pentru o partidă deloc ușoară și cu mare impact la titlu și pentru play-off.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Rapid – FC Hermannstadt

Cristiano Bergodi are trei absențe la meciul cu FC Hermannstadt dar și un jucător în premieră, care va începe de pe bancă. Absenți sunt mijlocașii Emmers și Kait și fundașul Onea, care a ieșit de pe teren în prima repriză a victoriei de la Cluj, din runda precedentă, contra CFR-ului. Noutatea este tot un mijlocaș, slovacul Hromada, sosit de la Slavia Praga. Dar foarte importantă va fi și decizia ce se va lua în privința căpitanului Cristi Săpunaru. și el ieșit comoționat la cap la Cluj.

Și sibienii au absenți. Cel mai important este un jucător care a fost dorit de Rapid în iarnă și care se află în ultimele șase luni de contract cu FC Hermannstadt, mijlocașul japonez Mino Sota, suspendat. De asemeni, sunt accidentați atacanții Dragoș și Gabriel Iancu, nici o legătură de rudenie între cei doi.

Cote la pariuri la jocul Rapid – FC Hermannstadt

pleacă din postura echipei care are prima șansă, la o cotă foarte atractivă, 1,85. Dar Sibiul e o formație care gestionează în general bine partidele de afară și cota 3,30 este pentru un rezultat de egalitate iar 4,75 pentru victoria oaspeților. Șansă dublă X2 are cotă de 2,10. Un gol al echipei vizitatoare are cotă de 1,80.

Rapid a jucat pe teren propriu 12 partide până acum și bilanțul lor este de șapte succese, trei eșecuri, două egaluri. În tur, la Sibiu s-a consemnat egalitate, 1-1, goluri Găman respectiv Ioniță. Sunt foarte puține meciuri directe, în afara remizei fiecare echipă câștigând pe terenul celeleilate acum un an, 2-0 Rapid la Sibiu și 1-0 Hermannstadt la București.