Cristiano Bergodi schimbă politica la U Craiova! Decizia luată pentru fotbalişti înainte de reluarea sezonului. Exclusiv

Cristiano Bergodi are deja o săptămână de când a început antrenamentele la U Craiova, după ce antrenorul italian a fost nevoit să stea în izolare timp de 14 zile. FANATIK a aflat că acesta a luat o decizie importantă pentru jucători cu opt zile înainte de reluarea campionatului în Liga 1.

Cristiano Bergodi schimbă politica la U Craiova înainte de reluarea sezonului

U Craiova – FC Botoşani se va juca vineri, 12 iunie, de la ora 20:00, fiind primul meci din Liga 1 de la reluarea sezonului. FANATIK a aflat că jucătorii formaţiei din Băniei au primit o veste foarte bună cu opt zile înainte de acest meci.

Cristiano Bergodi a decis ca jucătorii să intre în cantonament cu o seară înainte de meci, ceea ce ar însemna o schimbare a politicii la U Craiova. În mandatul lui Victor Piţurcă, încheiat la începutul acestui an, Nicuşor Bancu şi colegii lui intrau în cantonament cu două zile înainte de meci şi, uneori, se întâmpla ca fotbaliştii oltenilor să rămână şi după jocuri.

U Craiova a ieşit din cantonament după 10 zile

FANATIK a aflat că jucătorii Universităţii Craiova au primit rezultatele celui de-al patrulea rând de teste împotriva coronavirusului şi sunt toţi negativi. Astfel, după acestă veste, fotbaliştii formaţiei din Băniei au ieşit miercuri din cantonament după 10 zile.

Jucătorii Universităţii Craiova se vor întoarce în cantonament vineri seară, cu o zi înainte de cele două meciuri amicale cu Viitorul. De altfel, oltenii au efectuat vizita medicală la începutul acestei săptămâni.

U Craiova şi Viitorul vor juca două meciuri de pregătire sâmbătă, 6 iunie, ambele partide urmând să fie transmise în direct de Digi Sport, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate. Amicalele se vor de la 11:00 şi 14:30.

Cristiano Bergodi vrea titlul cu U Craiova

Cristiano Bergodi a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK al scurt timp după ce a semnat cu U Craiova şi a declarat că obiectivul pentru ultimele opt etape ale sezonului este câştigarea titlului. Formaţia din Bănie a cucerit trofeul ultima oară în sezonul 1990-1991, când oltenii au reuşit eventul.

“Obiectivul este titlul. Suntem la patru puncte și mai sunt opt meciuri de jucat din acest mini-campionat. Papură a făcut treabă bună, iar noi trebuie să continuăm această muncă. Eu am mare entuziasm, dorință multă și îmi doresc enorm să reușesc.

Voi da sută al sută pentru această echipă, care are suporteri pătimași, fanatici, minunați. Când am jucat la Craiova am simțit aportul publicului din spate. Din păcate o să fie aceste ultime 8 meciuri fără spectatori, dar îi simțim aproape. E un public cald și foarte atașat de echipă, care merită trofee”, a declarat Cristiano Bergodi pentru FANATIK.

