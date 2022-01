Cristiano Bergodi, elegant după Sepsi – U Craiova 3-1: „Nu mă bag în treaba domnului Reghecampf”

Sepsi Sfântu Gheorghe a obținut prima victorie din 2022 chiar pe teren propriu, în fața Universității Craiova, scor 3-1 și pare îndreptățită să spere în continuare la un loc în play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1. Imediat după fluierul final, Cristiano Bergodi – care în urmă cu doi ani se afla chiar pe banca formației din Bănie – nu și-a ascuns emoțiile , dar a evitat elegant să comenteze pe seama problemelor cu care aceștia se confruntă, în special pe faza defensivă.

Cristiano Bergodi, discurs elegant după ce și-a învins fosta echipă

„Mi-era teamă de acest meci, pentru că e o echipă foarte bună, cu jucători buni. Băieții au făcut un meci extraordinar, mai ales în a doua repriză. În prima repriză am avut unele probleme, dar în general a fost bine.

Am controlat jocul, nu am riscat nimic și asta mă bucură. Cunoșteam jucătorii foarte bine și m-am bucurat să-i salut, am trăit amintiri foarte plăcute acolo. Colectivul e foarte bun.

Noi am făcut un meci extraordinar din toate punctele de vedere, nu e ușor să câștigi un astfel de meci. În prima repriză am luat un gol care nu era valabil, unii s-au descurajat și a trebuit să le dau mai multă încredere. Am un grup unit și mă bucur că după meciul de la Botoșani – pe care nu meritam să-l pierdem – am câștigat acest meci care nu a fost deloc ușor.

Mă bucur că am revăzut persoanele cu care am lucrat și am trăit momente foarte frumoase pentru cariera mea, dar nu mă bag în treaba domnului Reghecampf să comentez apărarea Craiovei. Noi încercăm să câștigăm fiecare meci, vedem dacă reușim să ajungem în play-off, dar acum suntem departe”, a declarat Cristiano Bergodi la .

În următoarea etapă, covăsnenii – care acum ocupă poziția a noua în clasament, la șase puncte distanță de ocupanta ultimului loc de play-off, Farul Constanța – se vor deplasa la Arad pentru duelul cu UTA. Acesta este programat sâmbătă, 5 februarie, la 13:30, pe Stadionul „Francis von Neuman”.

Nicușor Bancu și-a mitraliat echipa: „Nu marcam nici în două zile”

Dacă tehnicianul italian a preferat să evite orice comentarii cu privire la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu pentru jocul prestat.

„Cred că a doua repriză a făcut diferența, ei au jucat un fotbal extraordinar, îi felicit, au meritat victoria. A fost greu să facem pressing, n-am putut să le luăm mingea și asta ne-a costat.

Greșeli în apărare din nou, e greu să scoți puncte când te prezinți așa. Nu găsesc nicio explicație. Împreună cu Mister, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat, sunt greșeli pe care le-am făcut cu toții, avem probleme defensive, dar și ofensive, iar când nu marchezi, fotbalul te pedepsește.

Din fericire, am egalat și noi rapid, dar ei au jucat un fotbal extraordinar. Era greu să facem ceva în această seară, nu cred că reușeam să marcăm nici dacă jucam încă două zile. Nu știu dacă e în pericol play-off-ul, dar dacă continuăm să jucăm așa, mai ales ca în a doua repriză, va fi greu să prindem și play-off-ul.

Sper să ne revenim. Dacă câștigăm un meci și apoi pierdem alte 3-4, nu e bine. La cum jucăm, toate își doresc să câștige cu noi. Nu știu ce s-a întâmplat azi, parcă eram din alt film cu toții și asta ne-a costat”, a răbufnit căpitanul alb-albaștrilor, la flash- interviu. În următoarea etapă, pe aceștia îi așteaptă derby-ul cu CFR Cluj.