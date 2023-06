Cristiano Bergodi și-a adus aminte de primul trofeu cucerit în România cu Rapid. Unde vrea să antreneze: „Mi-a rămas în inimă!”. Exclusiv

Cristiano Bergodi a fost invitat special la dineul de 100 de ani al Rapidului, iar antrenorul italian e prezent și .

Cristiano Bergodi, bucuros la revenirea în Giulești: „Suporterii au fost întotdeauna extraordinari”

Cristiano Bergodi a vorbit pentru FANATIK despre momentele superbe de la petrecerea istorică a Rapidului: „În primul rând e o atmosferă frumoasă, ca deobicei aici în Giulești. Am venit pentru că m-au invitat la acest eveniment, 100 de ani ai acestei echipe glorioase”.

Fostul antrenor al lui Sepsi a reușit prima mare performanță în fotbalul românesc pe banca „giuleștenilor”: „Mă bucur că am venit și chiar dacă am stat puțin la Rapid, am câștigat un trofeu în 2007, Supercupa României”.

Din 2007, Bergodi s-a declarat fan al clubului „alb-vișiniu”, deși Lazio a rămas prima iubire: „Rapid mi-a rămas în inimă. Suporterii au fost întotdeauna extraordinari și au fost al 12-lea om pe teren. Ne-au ajutat foarte mult și știe toată lumea că sunt suporteri incredibili și extraordinari”.

Cristiano Bergodi vrea să antreneze în continuare în România: „Sper că voi reveni”

Cristiano Bergodi e conștient că Giuleștiul dă o forță specială jucătorilor rapidiști: „În Giulești s-a văzut că e foarte greu să joci, inclusiv pentru mine cu Sepsi. E un stadion frumos și suporterii cu jucătorii din primul minut și până la capăt”.

, fosta legendă a lui Lazio consideră că viitorul său e în continuare legat de România: „Sper că voi fi la o echipă din Liga 1 și în sezonul viitor. Aici mi-am petrecut majoritatea carierei de antrenor și sunt foarte bucuros de ceea ce am făcut aici.

În ultima vreme a fost foarte bine pentru mine munca la Sepsi și sper că voi reveni. În acest moment sunt acasă, fără echipă”, a mai spus fostul fundaș central reporterilor FANATIK.