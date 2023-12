Cristiano Ronaldo, investiție uriașă într-un nou joc video! Va rivaliza cu EA Sports FC și eFootball

Anunțul privind lansarea unui nou simulator de fotbal, menit să concureze cu titlurile consacrate precum EA Sports FC și eFootball, a fost făcut anul trecut.

Cristiano Ronaldo, implicat în dezvoltarea unui joc de fotbal

Jocul UFL, dezvoltat și publicat de Strikerz Inc, se prezintă ca o experiență gratuită, în care matchmaking-ul online se va asigura că jucătorii se vor confrunta doar cu cei de un nivel similar de abilități.

Conform informațiilor de la IGN, diviziunile online “fair to play” vor fi legate de promovări, iar sezoanele se vor desfășura pe parcursul unui an întreg. La sfârșitul acestui an, un singur jucător va fi încoronat campion UFL.

Deși Strikerz Inc se va concentra pe aspectul online al jocului, au confirmat și posibilitatea jocului offline, precum și a meciurilor 2v2 și 3v3. Compania a făcut o declarație semnificativă anul trecut când l-a ales pe fostul atacant al lui Manchester United și Real Madrid, Cristiano Ronaldo, drept imaginea de copertă a jocului.

De fapt, câștigătorul de cinci ori al premiului Ballon d’Or face parte dintr-un grup de investitori care s-au angajat să investească peste 40 de milioane de dolari în dezvoltarea noului titlu.

UFL va rivaliza cu EA Sports FC și eFootball

Ronaldo va fi implicat în modelarea dezvoltării UFL pentru a stabili noi standarde în gaming-ul fotbalistic, conform unui comunicat de presă. Vorbind despre noua sa parteneriat cu UFL, Ronaldo a spus: “Sunt încântat să fac parte din acest proiect, deoarece UFL poate deveni noua generație în gaming-ul fotbalistic”.

Eugene Nashilov, CEO-ul Strikerz Inc., a vorbit despre implicarea superstarului în proiect: “Avându-l pe Cristiano Ronaldo alături de noi ca partener și investitor este un pas semnificativ înainte și o aprobare a viziunii noastre de a crea cel mai important joc pentru fanii fotbalului din lume.

UFL este dedicat inovației, tehnologiei și divertismentului, și vedem un potențial semnificativ de a face lucrurile diferit în industria gaming-ului. Aceasta este o ambiție împărtășită de Cristiano.

Suntem încântați să lucrăm împreună și să continuăm să colaborăm cu viitorii investitori pentru a crea un joc care umple un gol în piața de gaming fotbalistic, unind o experiență bogată de joc cu progres permanent și o abordare echitabilă.”