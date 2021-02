Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au dezvăluit care a fost motivul real pentru care au decis să pună capăt relației de nouă ani. Vestea a venit ca o lovitură pentru lumea showbiz-ului românesc, din moment ce totul părea să fie doar lapte și miere între cei doi tineri.

Despărțirea a fost anunțată chiar în prima zi a lunii februarie pe rețelele sociale, unde Cristina și Vlad au vorbit sicer despre motivul pentru care au ales această cale și de ce nu mai pot forma un cuplu.

Invitați la Antena 1, tinerii actori au detaliat motivele despărțirii lor, care este, în continuare, un mare șoc pentru internauți. Mai mult, fanii speră că mai există sentimente între ei, suficiente cât să fie din nou împreună.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au spus de ce s-au despărțit, de fapt. Care e motivul real

Prima zi a lunii februarie a venit cu o veste tristă pentru fanii Cristinei Ciobănașu și ai lui Vlad Gherman. Cei doi actori și-au anunțat despărțirea într-un clip video de șase minute pe rețelele sociale din cauza faptului că au evoluat diferit și că nu mai aveau aceleași viziuni pentru viitor.

Anul 2020 a fost unul greu pentru ei, având mai mult timp pe care l-au petrecut împreună, așa că au realizat că cea mai bună variantă este să meargă pe drumuri separate. Invitați la „Observator”, Cristina Ciobănașu (24 de ani) și Vlad Gherman (27 de ani) au vorbit despre noul episod al serialului „Adela”, dar și despre adevărul din spatele despărțirii.

Au format unul dintre cele mai iubite cupluri încă de pe vremea serialului „Pariu cu viața”, atunci când s-au cunoscut. Din acest motiv au ținut să facă lumină în acest caz și să le ofere fanilor explicațiile pe care le merită.

Relația lor nu a fost întotdeauna perfectă, după cum a declarat Vlad Gherman. Ca în orice relație, au avut parte de certuri și obstacole, pe care nu le-au dezvăluit pe social media. Din păcate, au ajuns într-un punct în care nu au mai putut depăși aceste lucruri.

„Știu că e o nouă etapă din viața noastră. S-a schimbat un pic scenariul, dar e un nou început. Cred că asta e ultima oară când o să vorbim despre subiectul ăsta, e un subiect sensibil, care ne emoționează în continuare. Noi am clădit, în primul rând, o relație de prietenie acum 10 ani, sunt 10 ani de când ne-am cunoscut, și cred că ăsta e un lucru important. De asta cred că putem rămâne în continuare prieteni.

De-a lungul relației au fost foarte multe momente, apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal, nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați, normal. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă.

Au fost momente, au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație, dar da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm, doar că se acumulează și a fost evident anul 2020, care ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman la Antena 1, la „Observator”.

Există șanse de împăcare între Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman?

Întrebați dacă sunt șanse să mai formeze vreodată un cuplu, Cristina Ciobănașu a oferit un răspuns care a lăsat loc de interpretări. Chiar dacă s-au despărțit, au rămas prieteni, fără să existe scandaluri. Din răspunsul pe care l-a oferit la emisiunea lui Dan Capatos, se pare că speranța că se vor împăca nu este chiar pierdută.

„Niciodată să nu spui niciodată, nu zice nimeni că e pe viață. În momentul de față asta e alegerea cea mai potrivită pentru amândoi, nu știm ce se va întâmpla în ani de zile, tocmai de asta am preferat să punem punct acum cât timp ne mai înțelegem bine”, a spus Cristina Ciobănașu la „Xtra Night Show”, emisiune difuzată la Antena Stars.