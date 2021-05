Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, împreună de Paște. Adevărul despre relația lor a ieșit la iveală

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, împreună, dar separați! Cei doi actori a căror despărțire a luat prin surprindere pe toată lumea se pare că se înțeleg la fel de bine ca înainte, chiar dacă nu mai formează oficial un cuplu.

Mai mult de atât, cei doi s-au afișat împreună de Paște, fapt pentru care fanii au intrat repede la îndoieli și sunt convinși că se iubesc din nou.

Ei bine, chiar dacă sunt extrem de fericiți împreună și arată că se înțeleg de minune, relația lor este aceeași, una frumoasă însă, de prietenie.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, împreună de Paște

Cristina și Vlad și-au anunțat despărțirea cu lacrimi în ochi în prima zi a lunii februarie din acest an, iar de atunci au vorbit în câteva interviuri și pe rețelele de socializare despre cum se simt separați.

Inițial au preferat să stea departe unul de celălalt, însă pe măsură ce au trecut lunile și-au dat seama că în ciuda faptului că nu mai formează un cuplu, pot fi în continuare prieteni.

Vlad a compus o melodie pentru fosta iubită

Despre prietenia lor a fost vorba, așadar, în a doua zi de Paște. Cu toate acestea, Gherman pare a fi dispus să o recucerească pe Cristina Ciobănașu, pentru care a compus recent melodia „Până să te pierd”.

„Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a declarat Vlad Gherman pentru revista Viva!.

Rămâne de văzut dacă fata producătoarei de telenovele românești Ruxandra Ion va acorda o nouă șansă poveștii de iubire care nu s-a stins de tot, din câte se poate observa.

