Cristina Ciobănașu, veste importantă pentru fani. Ce va face actrița peste câteva luni: “Sunt în lucru”

Cristina Ciobănașu are o veste importantă pentru fanii ei, care s-ar putea întâmpla chiar anul acesta. Actrița lucrează la proiecte noi și are de gând să revină în atenția publicului.

Cristina Ciobănașu, veste importantă. Fanii actriței se vor bucura

Tânăra actriță a devenit cunoscută cu mai bine de un deceniu în urmă, atunci când a început să joace în telenovele. Serialul care i-a adus faima a fost “Pariu cu viața”. Acolo s-a lansat, de altfel, și în lumea muzicală.

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu a cântat alături de LaLa Band timp de câțiva ani. Din trupă cu mai făcut parte Vlad Gherman, Alina Eremia, Dorian Popa și alte nume cunoscute din showbiz.

Între timp, vedeta a început și o carieră în televiziune. De șapte ani, alături de , Cristina Ciobănașu prezintă o emisiune la Happy Channel, iar Andreea Ibacka li s-a alăturat și ea acum ceva timp.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, tânăra s-a concentrat mai mult pe cariera de actriță, așa că nu a mai lansat de ceva timp melodii noi. Cristina Ciobănașu are, însă, planuri mari, pentru că are de gând să-și reia cariera muzicală.

Aceasta deja lucrează la niște piese, pe care le va lansa anul acesta sau la începutul anului 2024. Deocamdată, . Din acest motiv, nu a mai avut roluri în alte seriale, după cel din “Adela”.

ADVERTISEMENT

“Momentan, lucrez în continuare, de vreo 7 ani, la emisiune, alături de Vlad Gherman și Andreea Ibacka. Mai am proiecte în derulare, dar care nu sunt încă în atenția publicului, cum ar fi muzica.

M-am reapucat de muzică și sunt în lucru cu niște piese, pe care vreau să le lansez la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Nu am multe talente, dar pe acestea două pe care le am, am zis că trebuie să mă folosesc de ele, să îmi fac viața frumoasă”, a dezvăluit Cristina Ciobănașu pentru .

Cristina Ciobănașu, încântată de munca ei

Cristina Ciobănașu a mai spus că este fericită că se poate întreține din pasiunile ei, muzica și actoria. Fiind o persoană căreia nu îi place rutina, vedeta se simte bine știind că nu are un program fi atunci când vine vorba despre o astfel de meserie.

ADVERTISEMENT

“Îmi place să îmi fac eu programul, dar și dacă mi-l face altcineva, în muzică și în actorie ai mai multă libertate. Ai o libertate pe care nu o ai în multe meserii. Datorită acestui lucru, îmi plac actoria și muzica”, a mai spus tânăra.