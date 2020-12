Cristina Cioran e din nou singură. Vedeta a fost părăsită de Traian Văduva înainte de nuntă

Cristina Cioran e din nou singură, după ce timp de 10 ani a fost într-o relație cu Traian Văduva, bărbatul alături de care avea planuri de căsătorie încă din vara lui 2019. Separarea celor doi a intervenit în pandemie, blondina suferind și acum.

Fosta prezentatoare de la „Acces Direct” a avut un an extrem de greu, rămânând singură de ceva timp, deși vorbea cu însuflețire despre bărbatul care i-a furat inima și cu care se vedea mergând la altar. Vedeta nu a dorit să vorbească prea mult despre motivul rupturii, fiind extrem de afectată.

Actrița s-a îndrăgostit la prima vedere de Traian Văduva, relația lor debutând foarte repede. Cristina Cioran se înțelegea de minune și cu copiii acestuia, însă se pare că ceva s-a petrecut între ei dacă nu au mai putut trece cu vederea.

Cristina Cioran și Traian Văduva s-au despărțit după 10 ani de relație

Cristina Cioran și Traian Văduva au trăit o frumoasă poveste de dragoste, împărțind aceleași pasiuni și principii. Din păcate, drumurile lor s-au separat în urmă cu ceva timp, în plină pandemie de coronavirus, blondina încercând să fie cât mai discretă legat de acest subiect delicat.

„Nu mai sunt în acea relație, ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună”, a declarat fosta prezentatoare de la Antena 1 într-un interviu pentru playtech.ro.

Actrița avea numai cuvinte de laudă la adresa logodnicului pe care l-a cunoscut în urmă cu muți ani în Centrul Vechi din București. A fost dragoste la prima vedere, vedeta îndrăgostindu-se de privirea și de ochii lui Traian Văduva.

„Ne-am văzut pentru prima dată în 2010, iar apoi ne-am revăzut la câteva zile… Mi-a atras atenția din prima clipă. Mi-au plăcut la el foarte tare ochii.

Dragostea nu are granițe, ca atare nu e nevoie de acte. Ne-am cunoscut în Centrul Vechi și ne-am plăcut, dar nu am vorbit. După câteva zile ne-am revăzut întâmplător și abia atunci am intrat în vorbă. M-am îndrăgostit de el la prima vedere, de două ori”, povestea Cristina Cioran în trecut.

La rândul său Traian Văduva aprecia veselia, inteligența și modestia actriței, cei doi deschizând la doar un an de relație prima asociație de Free Diving din țara noastră, ambii fiind pasionați de acest sport.

