Cum arată mansarda de lângă parcul Cișmigiu în care locuiește Amalia Enache. Prezentatoarea are o cadă de baie din Paris

Amalia Enache a cumpărat de ani buni mansarda în care locuiește în prezent. Vedeta a decorat-o așa cum și-a dorit și a reușit să creeze locuința de vis, care se află lângă Cișmigiu.

s-a mutat cu chirie în București în anul 2000, într-o mansardă în care locuiește și în ziua de astăzi. După patru ani de la mutare, vedeta a cumpărat apartamentul, după care l-a aranjat în funcție de propriile gusturi.

Apartamentul nu este foarte mare, însă Amaliei Enache îi place foarte mult. Vedeta apreciază faptul că este luminos, în schimb, și este locuința pe care și-a dorit-o enorm, motiv pentru care a decis să o achiziționeze.

În plus, amplasarea blocului este foarte bună. Imobilul se află lângă Cișmigiu, astfel că vedeta poate ajunge destul de repede în zona centrală a Capitalei. că nu ține să aibă o locuință mare și că acest apartament este exact ceea ce îi trebuie.

“Da, este casa în care stau și acum. Eu atunci când m-am mutat la București, după studenție, după facultatea de la Timișoara, am stat cu chirie în această mansardă în apropierea parcului Cișmigiu.



E o casă pe care mi-am dorit-o foarte mult, o casă pe care am renovat-o după gustul meu. Nu e o casă mare, este un apartament cu 3 camere, dar e o casă foarte luminoasă și pentru mine e cea mai frumoasă.

Îmi place pentru că e chiar aproape de Cișmigiu, e ca o prelungire a casei noastre, e așa grădina noastră, școala e aproape, mergem pe jos, e centrul aproape, facem aproape totul pe jos și pentru mine este suficient. Eu nu visez la căsoaie, nu știu, nu am asta ca o dorință”, a declarat prezentatoarea de la Știrile Pro TV pentru .

Prezentatoarea are o ușă veche și o cadă din Paris

Acum câțiva ani, Amalia Enache și-a prezentat apartamentul. Livingul este open-space cu bucătăria. Aceasta din urmă este de mici dimensiuni, dar bine compartimentată. Vedeta are acolo aragazul și mașina de spălat.

Amalia Enache mai are în casă o ușă foarte veche, care are detalii tradiționale. Ușa a fost cumpărată dintr-un magazin vechi. De asemenea, în baie are o cadă pe care a adus-o din Paris.

Vedeta are și un loc “secret” unde se relaxează. Pentru a ajunge acolo, trebuie să urce o scară unde se află și o bibliotecă. Știrista a făcut un tur al casei în 2018, pentru .