Cristina Cioran se confruntă cu probleme medicale: ”Stau izolată într-o cameră”

Blondina a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că se confruntă cu . Vedeta stă izolată într-o cameră, departe de bebelușul său și speră ca micuța să nu se îmbolnăvească perioada aceasta.

Cristina Cioran, neplăceri de ordin medical. Ce decizie a luat actrița ca să nu ia fiica sa boala

Cristina Cioran s-a ales cu o gripă care o ține departe de fiica sa. Fosta prezentatoare tv are febră, frisoane și tuse, simptome care i-au cam dat peste cap ritmul normal al vieții. În plus, are dureri de mușchi.

Din păcate, aceasta nu este singura neplăcere cu care se confruntă actrița care recent a pus capăt relației cu fostul partener de viață.

„La ce nu mă așteptam eu în dimineața asta? La o gripă. Tuse, frisoane, febră. Stau izolată într-o cameră ca sa nu ajungă și la bebelină. Sper din suflet că nu i-am dat-o zilele trecute.

M-a dat peste cap, deja dorm de o zi și jumătate. Îmi arde tot. Mă doare corpul. Mă dor mușchii. Mă doare tot. Capul, gătul, mâinile, tot.

Tusea asta e oribilă. Sper să îmi treacă cât mai repede”, le-a spus Cristina Cioran celor care o urmăresc pe contul de .

Cristina Cioran, despărțire după 2 ani de relație

Cristina Cioran nu traversează o perioadă tocmai bună în plan personal după ce a pus capăt relației amoroase pe care o avea cu tatăl fiicei sale, Alex Dobrescu. Cei doi au ajuns pe drumuri diferite după o relație de 2 ani.

Îndrăgita actriță susține că lucrurile au început să se schimbe undeva la începutul toamnei trecute. Din păcate, legătura a evoluat într-un sens negativ din ce în ce mai repede, vedeta fiind nevoită să pună stop.

A fost îngăduitoare o perioadă și a încercat să facă relația să meargă din nou, însă în cele din urmă Cristina Cioran a realizat că nu se mai poate îndrepta nimic.