Cristina Cioran, prima reacție în urma întâlnirii cu scântei cu fostul iubit: „De aia ne-am văzut”

Cristina Cioran a reacționat în urma informațiilor apărute în spațiul public despre cearta pe care ar fi avut-o cu Alex Dobrescu în stradă. Vedeta a recunoscut că întâlnirea cu fostul iubit și tatăl fetiței sale, Ema, nu a fost una pur întâmplătoare, ci programată.

Cristina Cioran comentează imaginile apărute cu ea și fostul iubit

Actrița a răspuns solicitării de a se vedea cu designerul vestimentar deoarece acesta a vrut să petreacă puțin timp cu fetița lor. Cristina a spus imediat după despărțire că indiferent de neînțelegerile care ar exista între el și partenerul său, legătura tatălui cu fata lui nu va avea de suferit.

în care , pentru prima oară de când au confirmat ruptura. Cei doi foști porumbei, care urmau să se căsătorească, vedeta fiind cerută în căsătorie înainte de despărțire, ar fi vorbit folosind tonuri ridicate.

Potrivit publicației mai sus pomenite, Cristina ar fi fost extrem de nervoasă în timpul întâlnirii cu Alex. I-a reproșat că s-a afișat cu o tânără pe care a numit-o „țărancă”.

„Nu a fost o întâlnire întâmplătoare”

Acum, Cristina vine să facă lumină legat de întrevederea pe care a avut-o cu . „Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă.

Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu știu de unde până unde. Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a spus Cioran

Vedeta a evitat, astfel, să zică dacă a existat vreo ceartă, așa cum s-a scris. S-a limitat la a spune că întâlnirea a fost una normală, de dragul fetei pe care o au împreună.