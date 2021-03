Cristina Neagu jubilează după succesul clar de la Vâlcea: „Au fost un pic arogante. Asta e diferența dintre noi”

CSM București s-a impus cu 33-24 pe terenul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, iar Cristina Neagu s-a declarat încântată de succes la finalul partidei.

Cea mai bine cotată jucătoare din România a fost MVP-ul partidei de la Râmnicu Vâlcea, reușind să înscrie 13 goluri și fiind desemnată jucătoarea meciului.

Ea nu a ratat ocazia de a le „înțepa” pe adversarele de la Vâlcea, pe care CSM le-a învins recent și în campionat. Neagu le-a acuzat de aroganță pe componentele echipei care câștiga titlul în 2019.

Cristina Neagu jubilează după succesul clar de la Vâlcea: „Au fost un pic arogante”

Cristina Neagua demonstrat din nou de ce este considerată a fi una dintre cele mai bune handbaliste din lume. Ea a fost cea mai bună jucătoare a meciului dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București, din turul optimilor Ligii Campionilor la handbal feminin. Neagu a fost lăudată și de antrenorul Adi Vasile.

Neagu a reușit 13 goluri și a fost decisivă în cel mai important duel al începutului de an pentru „tigroaice”. CSM o învinsese pe SCM Râmnicu Vâlcea și în Liga Florilor, cu 27-22, la mijlocul lunii februarie, însă succesul din Liga Campionilor a fost unul mult mai prețios pentru echipa din capitală.

„Cred că am demonstrat și acum două săptămâni (n.r. la meciul din campionat) că ne-am pregătit și prezentat foarte bine împotriva lor. Am fost puține jucătoare, dar am câștigat în campionat.

Azi am jucat la superlativ toate, de la prima până la ultima. Diferența de scor reflectă diferența dintre noi și Vâlcea în acest moment. Cred că au fost câteva faze de apărare la rând în care am recuperat mingea și am dat goluri.

La un moment dat m-am uitat pe tabelă și am zis „wow, trei goluri!”. Nu îmi dădusem seama de unde le avem. Când ele au rămas libere, Grub a scos câteva mingi foarte importante, noi am marcat. Așa s-a ajuns la această diferență foarte mare de scor.

Vâlcea a fost mereu foarte încrezătoare contra noastră, un pic arogantă în unele confruntări. Noi am venit să rezolvăm calificarea de azi. Trebuie tratat și returul cu seriozitate. E o diferență liniștitoare, dar vrem să câștigăm și acasă, vom vedea ce va fi și acasă.

De fiecare dată spun că nu e important ce reușesc eu. Fetele au avut o atitudine foarte bună. Cred că putem lupta contra oricărei echipe, dacă ne prezentăm ața. Ne dorim să ajungem în final four, cum o spunem în fiecare an. Eu încerc mereu să îmi fac datoria cât de bine pot, dar unitatea de echipă face diferența și a făcut-o în ultimele meciuri.

Azi am avut de dimineață și mă uitam că s-au schimbat unele lucruri în sală. Perioada Oltchim va rămâne mereu în sufletul meu, am rămas prietenă cu mulți dintre fani. Sunt oameni cunoscători de handbal. Publicul vâlcean este senzațional, păcat că nu putem juca cu spectatori”, a declarat Neagu la Digisport.