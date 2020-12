Cristina Neagu se ia de „haterii” naționalei: „Facem înmormântare la eșec și când câștigăm suntem fetele de aur”

Cristina Neagu (32 de ani) a avut un mesaj tranșant pentru oamenii care critică jocul naționalei de handbal feminin a României. Căpitanul „tricolorelor” a analizat șansele noastre înaintea meciului cu Norvegia și a discutat despre forma ei de la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În meciul cu Polonia, câștigat de echipa lui Bogdan Burcea, scor 28-24, Neagu a stabilit recordul de viteză al unei aruncări la turneul final. În prima repriză, Cristina a marcat patru goluri, ultima reușită venind dintr-o aruncare de la 7 metri cu 129 km/oră.

În urma succesului cu Polonia, „tricolorele” s-au calificat în faza grupelor principale de la EURO, acolo unde vor intra cu zero puncte, dacă nu obțin un rezultat favorabil împotriva norvegiencelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu: „Când pierdem suntem criticate, când câștigăm suntem fetele de aur”

„În primul rând mă bucur foarte tare că am câștigat ieri. Era un meci crucial pentru grupele principale. Pe lângă meciul împotriva Norvegiei, vom mai avea trei meciuri. Jocul nostru nu este chiar cel mai bun. Mă bucur că ieri în repriza secundă am reușit să câștigăm meciul pe final. Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. După ce am contractat virusul, am forțat revenirea. Am avut probleme musculare, probleme la genunchi. În 2 luni am avut șase antrenamente. Am zis-o după ultimul meci din Liga Campionilor. Mă simt destul de rău fizic. O să ajut echipa cât pot”, a declarat Cristina Neagu.

România – Norvegia se joacă luni, 7 decembrie, de la ora 21:30. În ultima partidă, nordicele au demolat Germania, scor 42-23.

ADVERTISEMENT

„Va fi greu de tot împotriva Norvegiei. Din ce am văzut, Norvegia este cea mai în formă. Poate ați văzut și voi meciul împotriva Germaniei. Noi nu mai suntem echipa de acum doi ani. Ele sunt într-o formă foarte bună. Ce putem face noi, să ne repliem foarte bine. Este o perioadă foarte grea, mai ales că noi am avut această situație cu Laura. Ne-a ținut două zile în camera, primeam mâncarea la ușă. Pe lângă asta, nu putem să părăsim hotelul. Asta este bula. Bula e hotelul. În condițiile date mă bucur că putem juca handbal. Asta e cel mai important. Nu este doar cazul nostru. Încercăm să rămânem sănătoase. Se complică situația și la alte echipe. Eu am spus că echipa noastră nu trebuie să se bazeze doar pe mine. Știu că în ultimii 10 ani am tras echipa după mine. Nu mai am 20 de ani și trebuie să conștientizez acest lucru. Echipa nu poate sta într-o singură jucătoare”, a adăugat căpitanul „tricolorelor”.

200 de selecții și 865 de goluri are Cristina Neagu pentru echipa națională de handbal feminin a României.

„Legat de forma mea: înțeleg că toată lumea se gândește că marchez mai puțin. Dar jocul meu nu înseamnă numai goluri. Adversarele îmi acordă o atenție sporită. Este vorba de pasele pe care le dau, fazele pe care le fac. Înțeleg că lumea s-a obișnuit ca eu să marchez 10 goluri. Sunt 2-3 adversare când eu am mingea. Eu cred că jocul în angrenajul echipei contează mult. Încerc să nu mă concentrez pe asta. Încerc să am o eficacitate mai bună. Senzația este că adversarele mele nu primesc nicio eliminare când am văzut poza. Au mai fost faze de genul ăsta. Eu nu primesc fault, adversarele mele nu primesc eliminări. Mă bucur că lucrurile astea sunt surprinse de fotografi. Nu mă sperie lucrurile astea. Uneori ar fi bine ca arbitrii să vadă aceste lucruri. Este ceva special că am ajuns la borna 200, sper să mai strâng câteva meciuri la echipa națională. N-o să mă apuc să pun vreo presiune anume. Cred că fiecare trebuie să își asume responsabilitatea”, a fost mesajul lui Neagu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nora Mork nu este principalul pericol”

Cea mai bună handbalistă a meciului Norvegia – Germania a fost interul dreapta Nora Mork, care a marcat 12 goluri. Fostă extremă la HCM Baia Mare, Camilla Herrem a înscris și ea de șapte ori.

„O respect foarte mult pe Nora Mork, știu că a trecut prin multe lucruri, dar nu este principalul pericol cu Norvegia. Este într-o revenire de formă. Jocul echipei o ajută mult. Dar la modul general jocul Norvegiei, jucătoarele de la Gyor, extremele rapide, astea sunt armele. Încercăm să luăm meci cu meci, nu intrăm învinse. Încercăm să facem lucruri bune după care vom vedea care sunt echipele calificate în cealaltă grupă. Vom lua partidă cu partidă. Încercăm să obținem rezultate pozitive. Nu ar fi complicat să intrăm cu zero puncte în grupa principală. Meciul cu Polonia a fost cel mai important”, a mai declarat cvadrupla câștigătoare a Balonului de Aur în handbalul feminin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu nu vrea să mai audă de criticile îndreptate spre echipa națională a României. Handbalistele lui Burcea au fost puse la zid după debutul nefericit la EURO, cu Germania, scor 19-22.

„Eu sper ca fetele să nu citească aceste comentarii în această perioadă. La noi așa este de fiecare data. Când jucăm prost și pierdem suntem criticate, când câștigăm suntem cele mai bune, fetele de aur. Noi trebuie să ne concentrăm la ceea ce avem de făcut. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu noi, nimeni nu știe cât de greu a fost. Oamenii ne văd la televizor. Ei nu știu dacă avem probleme de sănătate. Tragem de noi până la sacrificiu. La noi e chestia aia: facem din victorie nuntă și din înfrângere înmormântare. Cred că nicio jucătoare nu poate să joace 60 de minute la fiecare meci. Mă resimt din punct de vedere fizic. N-am avut o pregătire bună înainte de Euro, dar aceste lucruri le discut cu antrenorii și încerc să iau cea mai bună decizie. Important este să fiu sănătoasă”, a încheiat Cristina Neagu.

ADVERTISEMENT

Campionatul European de handbal feminin 2020, clasament grupa D