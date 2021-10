Critici la adresa super competiției care se desfășoară pe Arena Națională: “Cea mai proastă organizare din istorie”

Anunțată cu surle și trâmbițe de primarul Nicușor Dan, DOTA 2 pare a fi un eșec total. În timp ce fanii critică decizia organizatorilor de a suplini absența spectatorilor din tribune cu „zgomot fals de mulțime”, concurenții se plâng de condițiile oferite.

Competiția le-a obligat pe FCSB și Rapid – care disputau pe Arena Națională meciurile considerate pe propriul teren – să se reorienteze, temporar. În timp ce vicecampioana , giuleștenii au optat pentru stadionul din Mioveni, unda va avea loc, duminică, 17 octombrie, partida cu CFR Cluj.

DOTA 2, „cel mai prost turneu din istorie”. Fanii și participanții critică la unison competiția organizată pe Arena Națională

„The International 2021 (The International 10), care are loc în Bucureşti, poate fi considerat cel mai prost turneu din istorie. Mii de fani ai DOTA 2 se plâng de eveniment şi nu doar ei sunt nemulţumiţi. Câteva echipe aflate în competiţie au criticat câteva aspecte.

ADVERTISEMENT

Cu câteva zile înainte de startul de la Bucureşti, organizatorii au fost nevoiţi să returneze banii strânşi din bilete, din cauză că fanii nu au mai putut ajunge, după ce cazurile de Covid-19 s-au înmulţit în Bucureşti şi multe alte evenimente au fost închise.

Dacă ai urmărit în direct meciurile dintre echipe, probabil că ai observat una dintre problemele semnalizate de privitori: zgomotul fals de mulţime.

ADVERTISEMENT

În lipsa fanilor, organizatorii au încercat să recreeze sunet de fundal, dar decizia a fost un dezastru, iar mulţi fani au fost nemulţumiţi de felul în care a fost implementată ideea.

Team Spirit a publicat un video pe Youtube în care se plânge de condiţiile puse la dispoziţie, de la cele de antrenament, până la mâncare, facilităţi şi băi”, scriu cei de la .

ADVERTISEMENT

Competiția aduce venituri uriașe la bugetul de stat

Pe de altă parte, întrucât organizatorii s-au angajat să plătească la bugetul de stat un procent de 16% din premiile totale, atrage încasări de până la 4,5 milioane de euro, cu mult peste sumele obținute în urma închirierii Arenei Naționale pentru disputarea meciurilor de fotbal.

„Cea mai importantă competiţie de sporturi electronice, Dota 2, a început ieri pe Arena Naţională. Evenimentul va culmina cu marea finală din 17 octombrie, unde se vor confrunta cele mai bune două echipe din lume.

ADVERTISEMENT

Turneul aduce Bucureştiului prestigiu şi vizibilitate, urmând să fie vizionat, potrivit organizatorilor, de 100 de milioane de persoane. Vor fi şi beneficii financiare aduse statului român, organizatorii plătind la bugetul naţional 16% din premiile totale de 40 milioane de dolari.

După Euro 2020, dovedim că putem organiza pe Arena Naţională evenimente de mare anvergură. Vor urma şi anul viitor mari evenimente, în special evenimente culturale.

ADVERTISEMENT

Am crescut nivelul veniturilor Arenei Naţionale de la aproximativ 2 milioane de lei în anii precedenţi, la 6 milioane de lei în 2021 (6 milioane fără Euro 2020, 12 milioane lei cu Euro 2020)”, a anunțat primarul Capitalei, Nicușor Dan.