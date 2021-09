Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al formațiunii politice social-democrate.

Lucian Romașcanu a confirmat sâmbătă seară la Antena 3 că PSD va depune propria sa moțiune de cenzură luni și a respins posibilitatea ca PSD să susțină un guvern minoritar PNL – UDMR.

ADVERTISEMENT

Criza politică, faza pe moțiuni de cenzură. PSD va depune luni propriul text

Publicația anunțase cu câteva ore mai devreme că surse din partid au declarat că Partidul Social Democrat (PSD) se pregătește luni să depună .

Scopul social-democraților ar fi să o ia înaintea celor din USR PLUS și AUR, care au depus încă de vineri moțiune de cenzură, dar nu au putut să o înregistreze din cauza boicotului PSD în birourile permanente reunite ale Parlamentului.

Mai mulți lideri PSD s-au exprimat public în ultimele ore în favoarea promovării propriei moțiuni de cenzură. Mesaje pe Facebook în acest sens au postat Marcel Ciolacu, Gabriela Firea și Alfred Simonis, susținând că nu doar premierul Cîțu trebuie să plece, ci și miniștrii USR PLUS.

ADVERTISEMENT

Moțiunea de cenzură a PSD, prezentată încă de joia trecută, este un rechizitoriu dur atât la adresa premierului Florin Cîțu, dar și la adresa multora dintre miniștrii USR PLUS, ceea ce a făcut ca liderii USR PLUS să evite semnarea ei și să caute o alianță conjuncturală cu AUR.

împotriva Guvernului Cîțu a fost depusă, vineri seara, la Parlament. Moțiunea, care are titlul „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, și a fost redactată inițial de cei din AUR, a fost curățată de criticile la adresa miniștrilor USR PLUS.

Au fost lăsate doar cele la adresa premierului Florin Cîțu. Cei din USR PLUS au fost, însă, de acord să păstreze titlul moțiunii AUR.

ADVERTISEMENT

În varianta inițială transmisă presei de AUR, miniștrii USR PLUS erau criticați dur, relatează .

„Care sunt rezultatele la 9 luni de la data începerii exercițiului financiar? ZERO, un mare și rotund ZERO, așa cum îi este caracteristic d-lui Ghinea”, scria în varianta inițială a moțiunii AUR.

De asemenea, în moțiunea celor de la AUR apăreau mai multe referiri la USR PLUS.

„USR PLUS dorește sexualizarea copiilor”/Pentru USR PLUS „identitatea națională și tricolorul reprezintă „teme false”/„Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR a îndatorat țara”/„Președintele Iohannis stă cu un pușcăriaș la masă, iar cei de la USR PLUS tac mâlc în speranța că oamenii vor uita de campania Fără penali în funcții publice”, sunt doar câteva exemple.