Premier League, etapa 32, live video de la 14:30. Crystal Palace – Man. City poate aduce schimbarea liderului

După meciul epocal din etapa 31, Chelsea – Manchester United 4-3, Premier League se întoarce cu o nouă rundă care promite să ofere spectacol. Etapa care începe sâmbătă programează meciuri precum Crystal Palace – Man. City, Brighton – Arsenal sau marele derby Man. United – Liverpool.

Sâmbătă, 6 aprilie, începe o nouă rundă din cel mai spectaculos și bogat campionat de fotbal din lume. Etapa 32 din Premier League programează partide foarte atractive, care pot schimba în mod semnificativ clasamentul.

În deschiderea rundei, Crystal Palace primește vizita lui Manchester City. Cu o victorie la cinci goluri diferență, “cetățenii“ ar putea trece pe primul loc, depășind Liverpool la golaveraj.

Guardiola nu se gândește atât de departe, sperând doar la un succes care să îi permită să îl egaleze pe Klopp la puncte. Tot sâmbătă joacă și Arsenal, la Brighton. Liderul Liverpool merge duminică pe Old Trafford, pentru derby-ul cu Manchester United.

Cine transmite la TV meciurile din Premier League, etapa 32

Cele mai tari partide ale rundei vor fi televizate în România pe canalele Digisport, Prima Sport și Orange Sport. Nu este emis de la televizare nici meciul dintre Tottenham și Nottingham, în care ar putea să evolueze românul Radu Drăgușin.

Desfășurarea partidelor poate fi urmărită și pe FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO. Vă ținem la curent cu cele mai importante noutăți, plus clasamentul actualizat!

Programul rundei 32 și clasamentul Premier League

Sâmbătă sunt programate nu mai puțin de șapte meciuri din campionatul Angliei, în timp ce ziua de duminică le aduce în prim-plan pe Liverpool, dar și pe Manchester United și Chelsea. Echipele lui ten Hag și Pochettino au oferit joi și unul dintre meciurile sezonului.

Sâmbătă, 6 aprilie

ora 14:30 Crystal Palace – Manchester City ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Crystal Palace – Manchester City ( ) ora 17:00 Aston Villa – Brentford ( Digisport 2, Prima Sport 4, Orange Sport 4 )

Aston Villa – Brentford ( ) ora 17:00 Everton – Burnley

Everton – Burnley ora 17:00 Fulham – Newcastle ( Orange Sport 2 )

Fulham – Newcastle ( ) ora 17:00 Luton – Bournemouth

Luton – Bournemouth ora 17:00 Wolves – West Ham

Wolves – West Ham ora 19:30 Brighton – Arsenal (Digisport 2, Prima Sport 3, Orange Sport 4)

Duminică, 7 aprilie

ora 17:30 Manchester United – Liverpool ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Manchester United – Liverpool ( ) ora 19:30 Sheffield United – Chelsea ( Digisport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 2 )

Sheffield United – Chelsea ( ) ora 20:00 Tottenham – Nottingham (Digisport 3, Prima Sport 3)

Clasament Premier League, înainte de etapa 32

Cote pariuri la meciurile rundei 32 din Premier League

Manchester City are cota 1,33 la victorie pe terenul lui Crystal Palace. 1 solist este cotat cu 9,25, în timp ce remiza are cota 5,20. În Brighton – Arsenal, favoriți sunt tot oaspeții, cu o cotă de 1,62. X are cota 4,25, iar 1 solist este cotat cu 5,00.

Duminică, pariorii pot profita de cota 1,65 pe care o are Liverpool pentru victorie pe terenul lui Manchester United. 1 solist are cota 4,50, iar remiza este cotată cu 4,50.

Crystal Palace – Manchester City, Brighton – Arsenal și Man. United – Liverpool, live stream, de la 14:30, Digisport, Prima Sport, Orange Sport

Meciurile din Premier League, etapa 32, pot schimba atât liderul, cât și configuraia clasamentului în zonele europene. De asemenea, lupta din subsolul clasamentului continuă să fie palpitantă.

În plus, chiar dacă Manchester United speră să repete performanța din și să o învingă pe Liverpool pe Old Trafford. Așadar, microbiștii au toate motivele să fie cu ochii pe meciurile de sâmbătă și duminică!