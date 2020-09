Oltenii nu vor să mai rateze titlul în Liga 1: “Ne-a dat de gândit campionatul pierdut în sezonul trecut”. Ce spune Marius Constantin

CS U Craiova are 4 victorii din tot atâtea posibile și este liderul campionatului după victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, iar oltenii sunt cea mai în formă echipă din campionat.

La finalul meciului, veteranul Marius Constantin a vorbit despre meciul câștigat cu multă sudoare și decis de o execuție personală extraordinară a lui Alexandru Cicâldău: ,,A patra victorie, ne așteptam la un meci greu. Nu au o echipă calitativă (n.r. Voluntari), dar au demonstrat cu FCSB și ne-au pus probleme și nouă în seara asta. Au avut și ei ocazii, noi le-am fructificat.

Marius Constatin se simte excelent la Craiova și nu regretă că a plecat de la Gaz Metan Mediaș unde avea locul de titular asigurat: ,,Mă simt extraordinar! Vreau să spun că suntem dezavantajați că jucăm fără spectatori! Dacă joc eu sau altcineva nu contează, e important să câștigăm. Pentru mine și pentru toată lumea ar fi fantastic. Au fost discuții și acum 6 luni. La Mediaș m-am dus într-un moment foarte greu. Nu sunt în măsură să le dau sfaturi jucătorilor mai tineri”, a declarat Marius Constatin la finalul meciului.

Cristiano Bergodi: ,,Am câștigat 10 meciuri din 11! Toată lumea din anturajul echipei e nemulțumită! Eu sunt primul vinovat din Georgia!”

Antrenorul italian a fost foarte supărat la finalul meciului cu FC Voluntari și a făcut show la conferința de presă și la interviurile de după meci:

,,Trebuie să reglăm niște lucruri, dar trebuie să avem și răbdare. Trebuie felicitați băieții! Nu e ușor deloc! Presiunea e normală! Sigur că am! Când vor reveni și suporterii la finalul lui octombrie și sper să vină alături de noi, e important! Am câștigat 6 meciuri, plus 4 din acest campionat.

Cristiano Bergodi și-a turnat cenușă în cap și a recunoscut că este singurul vinovat pentru eliminarea din cupele europene, după meciul din Georgia cu Lokomotiv Tblisi: ,,Eu sunt primul vinovat din Georgia! Dinamo Moscova ce face? Se sinucide? Trebuie să mergem înainte. Păcat, stiu! Dar gata cu atâta Georgia! Campionatul din Rusia e mai puternic, nu? Mergem înainte cu echipa. Vedem campania de transferuri, cred că numeric mai avem nevoie de jucători”.

Valentin Mihailă: ,,Campionatul pierdut ne-a dat de gândit!”

Atacantul Craiovei a vorbit despre dureroasa pierdere a titlului din sezonul trecut, dar crede că această experiență îi va ajuta foarte mult în acest sezon: ,,Sunt fericit că a câștigat echipa. Mi-am ajutat echipa și sper să o fac în continuare. Are un lot foarte bun și un start de sezon bun. Nu au avut multe ocazii, dar au avut un joc de posesie bun. Noi am avut ocazii!”, a declarat Mihăilă.

Tânărul jucător consideră că transferul lui Marius Constantin este foarte important pentru Craiova și speră să ajungă la forma maximă cât mai repede și să își ajute echipa din ce în ce mai mult: ,,Normal că îmi doresc să înscriu. Golul îmi dă încredere. Am jucat mai bine ca la Viitorul și sper să îmi intru în ritmul meu pe care-l știu. Avem mai multă experiență cu Marius și campionatul pierdut eu cred că ne-a dat de gândit și avem mai multă experiență acum! Sper să ne ajute în acest campionat și pe viitor. Nu trebuie să ne mai gandim la meciul din Georgia!”