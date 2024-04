Etapa 3 din play-out și etapa 4 din play-off în Liga 2, live video. 6 partide se joacă acum

După ce echipele care se luptă pentru promovare au avut de jucat o etapă intermediară, sâmbătă începe etapa 3 din play-out și etapa 4 din play-off în Liga 2. Csa Steaua joacă cu Progresul, Csikszereda primește vizita Corvinului, iar Gloria Buzău merge să joace pe terenul liderului Unirea Slobozia.

Csikszereda – Corvinul, CSA Steaua – Progresul, Slobozia – Buzău și Mioveni – Șelimbăr, live video online, în etapa 3 din play-out și etapa 4 din play-off în Liga 2

Meciurile din au produs puține goluri. În trei partide, s-au marcat tot atâtea goluri. Totuși, mijlocul săptămânii a produs o surpriză majoră. Unirea Slobozia a fost învinsă acasă de Corvinul Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, ialomițenii continuă să fie aproape siguri de promovarea directă în SuperLiga. Csikszereda și CS Mioveni au terminat la egalitate, 1-1. În meciul Gloria Buzău – CSC Șelimbăr s-a înregistrat o remiză albă.

În acest weekend, lucrurile se pot schimba, deoarece sunt programate noi meciuri complicate, mai ales pentru Gloria Buzău și CS Mioveni. Și în play-out sunt programate câteva partide atractive.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partidele din etapa 3 din play-out și etapa 4 din play-off în Liga 2

Csikszereda – Corvinul Hunedoara va fi transmis pe Digisport 1 și Prima Sport 1, la fel ca celelate partide din play-off. Meciurile din play-out nu vor fi televizate.

Totuși, puteți urmări pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO partidele care vă interesează. Aici găsiți clasamentul actualizat, precum și alte informații de interes despre meciurile din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Program și clasament play-off și play-out Liga 2

Meciurile din runda a treia din play-out și etapa 4 din play-off în Liga 2 se joacă pe parcursul a trei zile. Doar meciurile din play-off sunt împărțite astfel, deoarece partidele din play-out se dispută sâmbătă în integralitate.

Sâmbătă, 13 aprilie

ora 11:00 Unirea Dej – CSC Dumbrăvița

Unirea Dej – CSC Dumbrăvița ora 11:00 CSM Reșița – Metaloglobus

CSM Reșița – Metaloglobus ora 11:00 CSM Alexandria – FC Argeș

CSM Alexandria – FC Argeș ora 11:00 CSA Steaua – Progresul Spartac

CSA Steaua – Progresul Spartac ora 11:00 Viitorul Panduri Tg Jiu – Chindia

Viitorul Panduri Tg Jiu – Chindia ora 11:00 Concordia Chiajna – CSM Slatina

Concordia Chiajna – CSM Slatina ora 12:00 Csikszereda – Corvinul (Digisport 1, Prima Sport 1)

ADVERTISEMENT

Duminică, 14 aprilie

ora 11:00 Unirea Slobozia – Gloria Buzău (Digisport 1, Prima Sport 1)

Luni, 15 aprilie

ora 17:30 CS Mioveni – CSC Șelimbăr (Digisport 1, Prima Sport 1)

În play-out, formațiile Ceahlăul Piatra Neamț și CS Tunari vor sta. Iată cum arată clasamentele din cele două faze ale competiției.

Clasament play-off Liga 2

Clasament play-out Liga 2

Cote pariuri în etapa 3 din play-out și etapa 4 din play-off în Liga 2

Csikszereda este favorită la victorie în fața celor de la Corvinul Hunedoara. Deși hunedorenii traversează o perioadă excelentă, cota lor la victorie este 2,87. 1 solist are cota 2,45. X este un pronostic cotat cu 3,10.

CSA Steaua are c0ta 1,05 la victorie în fața codașei Progresul, X este cotat cu 9,00, iar 2 solist cu 21,00. Unirea Slobozia este cotată cu 2,15 să câștige meciul cu Gloria Buzău. X are cota 3,25, iar 2 solist 3,40. CS Mioveni are 2,55 pentru un succes cu CSC Șelimbăr, X este cotat cu 3,10, iar 2 cu 2,75.

Runda 3 din play-out și runda 4 din play-off în Liga 2, live stream, 11:00, Digisport 1, Prima Sport 1

Corvinul Hunedoara vrea să continue seria excelentă, pe parcursul căreia a reușit și o victorie istorică cu . Csikszereda visează, însă, la promovarea directă. Una pe care nu au voie, în mod legal, să o obțină Corvinul și Șelimbăr.

CS Mioveni are pe umeri tot mai multă presiune, iar o victorie cu Șelimbăr este crucială pentru a păstra vii speranțele unei promovări directe. Și Gloria Buzău are nevoie de puncte, pentru a fi sigură că își păstrează poziția. Etapa de Liga 2 se anunță, deci, foarte atractivă!