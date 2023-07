CSKA Sofia și-a demis antrenorul după eșecul cu Sepsi. Un român pe listă

CSKA Sofia l-a dat afară pe antrenorul Sasa Ilic după în primul meci al „dublei” din turul 2 preliminar Conference League. Eugen Trică, ultima oară la Concordia Chiajna, ar putea să preia banca vicecampioanei Bulgariei.

CSKA Sofia și-a demis antrenorul înainte de returul cu Sepsi

din preliminariile Conference League nu a rămas fără urmări. Antrenorul sârb Sasa Ilic a fost demis alături de asistenții Velicko Kaplanovic, Milorad Pekovic, Darko Obradovic și Slobodan Milinkovic. Anunțul a fost făcut de vicecampioana Bulgariei anunț pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

„Conducerea CSKA a decis să schimbe staff-ul tehnic al echipei. Sasa Ilic și asistenții săi, Velicko Kaplanovic, Milorad Pekovic, Darko Obradovic și Slobodan Milinkovic, au fost eliberați de contract.

Le mulțumim tuturor pentru dăruirea și pasiunea cu care au lucrat. Suntem recunoscători pentru echipa pe care au creat-o și pentru realizările din sezonul trecut. Am rămas cu sentimente extrem de calde și prietenoase și le vom aprecia întotdeauna abordarea și atitudinea față de toți cei din club.

ADVERTISEMENT

Vor fi mereu bineveniți și primiți cu căldură! În ceea ce privește fotbalul, însă, echipa noastră este în declin și are nevoie de o schimbare, care credem că va veni odată cu instalarea unui nou staff”, a anunțat CSKA Sofia.

Un român, pe lista posibililor înlocuitori

Sasa Ilic, fost jucător reprezentativ la Partizan Belgrad, era antrenorul lui CSKA Sofia din luna iunie a anului trecut. Aleksandar Tomash, antrenorul principal al celor de la Lokomotiv Plovdiv, este favorit să preia banca adversarei lui Sepsi, potrivit .

ADVERTISEMENT

Presa bulgară anunță că pe lista posibililor înlocuitori se mai află Zlatomir Zagorcic, rămas liber după despărțirea de Slavia Sofia, dar și românul Eugen Trică, ultima oară la Concordia Chiajna.

Eugen Trică a fost la Sofia, la meciul tur dintre CSKA și Sepsi. Fostul fotbalist are o relație bună cu patronul Grisha Ganchev din perioada 2005-2007, în care românul a evoluat în tricoul bulgarilor.

Liviu Ciobotariu, precaut după CSKA Sofia – Sepsi 0-2: „Calificarea nu e jucată!”

Câștigătoarea „dublei” CSKA Sofia – Sepsi o va întâlni în turul al treilea preliminar din UEFA Conference League pe învingătoarea din „dubla” Torpedo Kutaisi (Georgia) – FC Aktobe (Kazakhstan). În meciul tur, Aktobe s-a impus categoric, scor 4-1. Liviu Ciobotariu a făcut apel la calm după victoria din meciul tur cu bulgarii.

ADVERTISEMENT

“Un joc greu, am întâlnit o echipă foarte bună, cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente. Mă bucur că am reușit să câștigăm, dar trebuie să fim atenți pentru meciul de la Sfântu Gheorghe. Calificarea nu este jucată! În prima repriză, am avut 3-4 contraatacuri foarte bune, ne-am surprins adversarul.

Dar n-am reușit să șutăm la poartă, este o veche problemă de-a noastră care trebuie remediată cât mai curând. Ne-am apărat foarte bine, i-am blocat în benzi.

În repriza a doua, cred că am controlat jocul. Sunt mulțumit și de defensivă, și de atac. Sunt foarte mulțumit de jucătorii care au intrat pe parcursul meciului, pentru că au făcut diferența. Există concurență pe posturi, jucătorii vor să joace și apar realizările. Sună frumos, dar a fost doar prima manșă.

Repet, trebuie să fim foarte atenți. S-a văzut munca noastră în pregătire pe faza defensivă, avem patru meciuri oficiale în care nu am primit gol. În plus, am lucrat mai mult atacul pozițional și contraatacul și asta s-a văzut azi”, a declarat Ciobotariu.