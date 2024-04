CSO Voluntari, noua campioană a României la volei feminin. Antrenorul echipei este un fost campion mondial

CSO Voluntari a câștigat primul titlu din istoria clubului la volei feminin după victoria cu 3-0 la general împotriva campioanei în exercițiu, Volei Alba Blaj.

Voluntari, campiona României la volei feminin

Echipa din Ilfov s-a impus categoric în finala Diviziei A. Scorul general a fost 3-0. În ultimul meci al seriei, Voluntari a câștigat cu 3-1 (19-25, 25-22, 25-19, 25-17). Meciul s-a desfășurat pe terenul celor de la Alba Blaj.

CSO Voluntari a ajuns după această victorie la 11 succese consecutive. În semifinale, ilfovenele au trecut cu 2-0 în general de Rapid București. Pentru locul 3 se vor bate Rapid și Târgoviște. După primele 2 partide din finala mică, scorul general este 1-1.

Cele mai bune jucătoare ale celor de la Voluntari în finală au fost: Heydi Casanova Alvarez cu 19 puncte, Nikola Radosova și Mira Todorova. La Blaj, Drussyla Andressa Felix Costa a ieșit în evidență, ea punctând de 22 de ori.

Voluntari este antrenată de un campion mondial

Succesul celor de la Voluntari a venit odată cu numirea antrenorului italian Giovanni Caprara. Acesta nu este la prima experiență în România. Italianul a mai antrenat la CSM Târgoviște două sezoane jumătate, alături de care a câștigat titlul în 2021. Italianul are un CV impresionant. Caprara a condus naționala Rusiei spre titlul mondial în 2006. De asemenea, are două medalii de bronz la campionatele europene de volei feminin. Italianul a câștigat de 4 ori trofeul Champions League. A ieșit de 4 ori campion în Italia și are un titlu în Turcia.

Antrenorul a mai stat pe banca tehnică a naționalei Olandei, Greciei și Azerbaidjanului și a fost tehnician în la Club Bergamo, Casalmaggiore, Asystel Novara și în Turcia la Eczacibași. Italianul a preluat-o pe Voluntari în februarie și a transformat total echipa. Când a fost numit pe bancă, ilfovenele se aflau pe locul 7. În mai puțin de 2 luni a reușit să câștige Divizia A.

Scandal la Federația Română de Volei

trece prin niște momente complicate. În septembrie sunt alegeri la Federație iar apele nu sunt deloc liniștite. Una dintre condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea participa la alegeri este să fi practicat cel puțin 10 ani volei.

Una dintre persoanele care își dorește să candideze este Horațiu Nicolau. Acesta este un om de afaceri și fostul șef de la Telesport. El nu poate candida întrucât a practicat doar 9 ani acest sport. Nicolau este de părere că această regulă este una fără prea mare rost.

“Dacă vine Ion Țiriac să candideze, ce facem? Îl dăm afară? Eu văd șeful de federație ca un driver, menit să asigure administrația dar să deschidă și uși să aducă bani, sponsori, să crească drepturile tv și valoarea ligii”, a explicat Horațiu Nicolau pentru .

Președintele FR de volei, Adin Cojocaru, a intervenit în această discuție. Acesta a declarat: „Referitor la această cerință de candidatură la alegerile FR de Volei, încearcă să protejeze, pe oamenii, care au condus, administrat în zona sportivă, deci manageri, nu pe cei care constată că se poate conduce și o federație, fără experiență sportivă!

Voleiul trebuie să se protejeze într-un anumit fel. Această decizie, cu 10 ani de activitate, a fost votată de membrii Consiliului Director, nu impusă, de mine. În 2023 a existat varianta reducerii la 4 sau 8 ani. Dar a rămas așa, în urma votului”.