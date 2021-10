CTP, după adoptarea moțiunii: ”Câștigă PSD, AUR și UDMR. Ura față de Cîțu, comparabilă celei contra lui Dragnea”

Cristian Tudor Popescu (CTP) a avut o primă reacție după anunțarea căderii Guvernului condus de Florin Cîțu, prin moțiunea depusă de PSD.

În viziunea cunoscutului om de presă, 3 partide câștigă după votul de marți din Parlament: PSD, AUR și, surpriză, UDMR.

CTP, critici pentru PNL și Florin Cîțu după adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD

În ceea ce-l privește pe premierul proaspăt demis, , CTP spune că acesta are o cotă de ”simpatie” aproape similară cu cea pe care o avea Liviu Dragnea înainte de condamnare.

ADVERTISEMENT

Nu au scăpat de criticile gazetarului nici cei de la USR, aflați de această dată în tabăra opoziției față de Executivul din care au făcut parte.

”Ura la adresa persoanei lui Florin Cîțu a atins niște cote comparabile cu cele din cazul Dragnea. Cine câștigă după votul de azi? PSD câștigă clar, câștigă AUR, care se lipește la imagine de ideea de a da jos Guvernul Cîțu.

ADVERTISEMENT

Câștigă, de asemenea, UDMR prin discursul lui Kelemen Hunor, prin discursul său excepțional de la Congresul PNL. A arătat ca partidul cel mai preocupat de ce fac românii și nu cum votează românii.

Cine pierde? Pierzătorul principal este PNL. Liberalii nu pierd doar cu ocazia moțiunii. Cifra de 281 spune ceva pentru orice cetățean. Nu contează cine a votat. PNL-ul a pierdut în toată vara. A pierdut la congresul de tristă amintire.

ADVERTISEMENT

Pierd și USR PLUS, care s-au mânjit, cuplându-se de pomană cu AUR. Cum am mai spus, s-a văzut că o fac degeaba. Moțiunea lor nu a mai ajuns la vot. Pierd și pentru că, după discursul domnului Grindeanu, USR PLUS a afirmat în fața întregii țări: da, suntem incompetenți, da, am votat împotriva propriului Guvern”, a spus CTP la .

Care sunt soluțiile lui Iohannis în acest moment în viziunea lui Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre posibilele planuri pe care le gândește Klaus Iohannis. CTP l-a eliminat din start, din planuri, pe Ludovic Orban.

ADVERTISEMENT

În schimb, gazetarul crede că ar putea fi păstrat prin diferite mijloace, în postul de premier.

”Ludovic Orban nu cred că mai are niciun viitor politic. Nu are cum să mai obțină funcții acum. Klaus Iohannis nu-l va numi nimic. Nu va mai fi președinte al Camerei. Ce va face, un partid cu apropiații săi? Să ajungă unde?.

ADVERTISEMENT

Să vedem ce va spune domnul Iohannis la ora 18. Soluțiile sunt 2: sau încearcă să-l susțină pe Florin Cîțu prin orice mijloace, numindu-l încă o dată, interimar, sau să numească un alt ministru din partea PNL, domnului Florin Cîțu oferindu-i un alt post mare în compensație. Mizez mai mult pe prima variantă”, a mai spus jurnalistul.