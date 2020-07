CTP, reacţie după infectarea angajaților PRO TV cu Covid-19: „Dacă Andreea Esca e infectată, poate să fie o lecție pentru cei care nu cred în virus”

Cristian Tudor Popescu a comentat modul în care PRO TV a ales să gestioneze infectarea mai multor angajați ai trustului cu noul coronavirus.

PRO TV a trimis o notificare mai multor redacții prin care a „interzis” publicarea de știri care au legătură cu modul în care mai mulți angajați s-au infectat cu Covid-19.

Numele persoanelor infectate e necunoscut, însă jurnalistul s-a gândit cum ar fi ca pe lista infectaților să se afle celebra Andreea Esca.

Cristian Tudor Popescu crede că Andreea Esca ar trebui să facă public dacă are Covid-19

„Nu cred că acest gest aparține echipei editoriale, echipei jurnalistice PRO TV. Cred că este vorba despre un exces de zel al unor juriști ai postului, care au ținut să se asigure, au crezut că astfel pot să prevină eventualele daune de imagine pentru postul PRO TV, în urma faptului că niște angajați s-au infectat cu COVID Simplul fapt că PRO TV a confirmat zvonurile în legătură cu infectările arată faptul că a fost o greșeală acea ieșire inițială, acel comunicat A fost un excel de zel, niște oameni, cu siguranță juriști, pentru că acel comunicat este clar opera unor avocați, nu a unor jurnaliști. Acești avocați au dorit să preîntâmpine niște speculații”, a explicat Popescu în direct la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Gazetarul crede că orice personalitate ajunge să se infecteze ar trebui să comunice acest lucru public, tocmai pentru a transmite un semnal de alarmă populației, în special acelor oameni care nu cred în Covid-19.

„Eu, dacă aș fi detectat ca purtător de coronavirus, aș comunica acest lucru. M-aș simți dator să comunic acest lucru în calitate de persoană publică. Dacă aș avea probleme cardiace, nu m-aș simți deloc obligat să fac asta public, pentru că nu este o boală infecțioasă și nu privește sănătatea publică CTP, la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX: Dacă într-un spital privat izbucnește un focar de coronavirus, acel spital are dreptul să emită un astfel de comunicat? Este un subiect categoric de interes public, legitim, anume boala COVID-19 și răspândirea ei în această țară, în cazul de față în PRO TV. Ce am văzut în imaginile PRO TV, am văzut nerespectarea distanței fizice. Există probabilitatea să se fi infectat acolo”, a punctat CTP.

De exemplu, Cristian Tudor Popescu a lansat ipoteza în care Andreea Esca s-ar infecta de Covid-19, moment în care informația ar trebui făcută publică cu orice preț.

„Dacă se confirmă că este bolnavă Andreea Esca, ea fiind un simbol, dacă se confirmă că este infectată, poate că asta este o lecție. Poate că tot răul spre bine, din punctul de vedere al lămuririi acelor inși, aproape 1.000, aflați în Piața Victoriei, care spuneau că virusul nu există. Dacă pot să integreze în căpșoarele lor faptul că nici Andreea Esca nu poate să fie invulnerabilă în fața virusului, dacă se confirmă asta, poate le mai clatină din convingerile astea pe care le exprimă acolo cu mare fermitate Oamenii din Piața Victoriei or fi fost și între cei 600.000 de oameni care au ieșit acum nu mulți ani că să protesteze împotriva unei încercări de distrugere a statului de drept și de institutire a unei dictaturi personale în România? Or fi fost? Nu cred Nu aș întreba-o nimic pe Andreea Esca, dar i-aș sugera să dea un scurt comunicat. Este totuși una dintre cele mai cunoscute si importante persoane din această țară, din media românească. Să dea un scurt comunicat, strict tehnic, în legătură cu starea ei actuală, fiind vorba despre un subiect de interes public și i-aș ura din toată inima și cu tot dragul sănătate”, a concluzionat jurnalistul.

Mai mulți angajați ai PRO TV s-au îmbolnăvit cu Covid-19, lucru confirmat de postul TV prin intermediul unui comunicat de presă. Cu toate acestea, nu există detalii referitoare la identitatea bolnavilor, însă Libertatea a subliniat că mai multe vedete ale trustului s-ar fi îmbolnăvit în stațiunea Olimp, în cadrul unei petreceri unde nu s-au respectat reguli de distanțare socială.

