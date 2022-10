Câți bani face mama Geta din afaceri! Cu cât se vinde un kilogram din brânza de oaie a familiei Sterp

Mama Geta nu prea cunoaște ce înseamnă concedii sau vacanțe, chiar dacă în ultima perioadă a mai avut ocazia să călătorească și asta mulțumită copiilor ei, care au mai scos-o din satul Tuștea, acolo unde este stabilită.

Un kilogram de brânză de oaie de la mama Geta Sterp costă 48 de lei

Femeia se ocupă cu oieritul, iar la stână se bucură și de ajutorul copiilor ei, atunci când dau pe acasă, dar are și oameni pe care îi plătește pentru munca pe care o prestează.

Mama Geta are un magazin într-o piață din Hațeg, acolo unde își vinde marfa pe care o produce la ea acasă: brânză, telemea, smântână și alte produse 100% bio.

Întrebată de FANATIK la cea mai recentă discuție cu cât se mai vinde kilogramul brânza la ea la piață, mama lui Culiță Sterp ne-a spus prețul. Un kilogram de brânză de oaie marca Geta Sterp se vinde cu 48 de lei!

FANATIK a vrut să știe de la mama lui Culiță dacă îi merge afacerea, iar aceasta, sinceră, a făcut dezvăluri cu privire la succesul pe care îl are cu brânza de oaie. A spus că sunt zile și zile, dar este destul de mulțumită de cum decurge treaba la ferma ei.

De ce nu și-a extins afacerea și în București: „Sunt chiriile prea mari”

Mama Geta ne-a spus că își limitează afacerea doar la Hațeg, deși mulți dintre cei care o admiră pe rețelele de socializare ar fi încântați să guste din lactatele ei. „Nu am magazin la București, vindem doar aici la Hațeg.

Nu am vrut să vindem la București că sunt chiriile prea mari. Eu sunt obișnuită aici”, ne-a spus mama Geta după ce a dezvăluit prețul unui kilogram de brânză de oaie.

Mama Geta e ajutată la turma de oi de copiii ei, toți cei din familia Sterp fiind implicați la modul serios în afacere. Cu toate acestea, Iancu și Getuța sunt cei care petrec cel mai mult timp la stână, cel puțin asta reiese din postările și vlogurile pe care aceștia le realizează pe canalurile lor de YouTube.

Iancu s-a filmat de multe ori în timp ce avea grijă de mioarele familiei, ba chiar le-a și tuns la un moment dat. Chiar dacă s-a măritat de curând, este în continuare implicată în afacerea familiei.

Copiii, sprijin important pentru hunedoreancă

Mama Getuței a spus, de curând, că în momentul în care va rămâne însărcinată, lucru de înțeles, de altfel.

„Băiatul acela (n.r.: Sebastian, soțul Getuței), el nu are timp să meargă zi de zi la oi că el chiar nu are timp. Ei au o afacere cu lemne, dar Getuța ține oile în continuare. Ea o să vină să ne ajute și la oi, atâta timp cât are ea disponibil, până când o să aibă copii.

Când o să aibă copii cred că lasă tot baltă, se ocupă doar de copii și creșterea lor. Așa mi se pare și normal, când ai copii mici să te ocupi de ei, nu bonă și nu nimeni. Mama e sfântă! Acuma aleargă și până la mine și mă mai ajută”, a spus recent mama Geta,